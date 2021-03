Mercato: le Bayern balaie l'idée de recruter Haaland pour remplacer Lewandowski

Le Bayern Munich n'a aucune intention de se mêler à la lutte pour tenter de recruter Erling Haaland, star de Dortmund, cet été. Pour Karl-Heinz Rummenigge, patron du club, Robert Lewandowski est encore là pour plusieurs années.

Parmi la cohorte de prétendants pour recruter Erling Haaland, le nom du Bayern Munich est récemment apparu. Mais le club bavarois n'a aucune intention de se mêler à la lutte, promet Karl-Heinz Rummenigge, patron du club bavarois. Ce dernier est pleinement satisfait de l'actuel buteur du club, Robert Lewandowski, auteur de 42 buts en 36 matchs.

"D'où viennent ces rumeurs? Je n'en sais rien, a répondu Rummenigge dans Sport Bild . Je ne peux dire qu'une chose: nous avons le meilleur footballeur du monde à cette position. Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023".

Le Polonais, élu meilleur joueur Fifa 2020 devant Messi et Ronaldo, est à 32 ans réalise une grande saison, même s'il s'est blessé au genou droit et sera absent des terrains pendant un mois. Il manquera notamment la double confrontation face au PSG en quarts de finale de la Ligue des champions (sur RMC Sport). Cela ne remet pas en cause son immense talent qui, pour le président, continuera encore de longues années.

"La fin est encore bien loin"

"Je suis convaincu qu'avec son professionnalisme, la façon dont il s'entraîne et dont il prend soin de son corps, la fin est encore bien loin", a ajouté Rummenigge.

A 20 ans, le Norvégien Haaland intéresse les plus grands clubs d'Europe, dont le Real Madrid, Chelsea mais aussi Manchester United. Le Norvégien, muet avec sa sélection lors des trois derniers matchs, est récemment devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des champions (en 14 matches).

Selon la presse allemande, l'attaquant aurait fait connaître à Dortmund sa volonté de quitter le club l'été prochain. Le Borussia est actuellement cinquième de la Bundesliga, à quatre points de la quatrième place qualificative pour la compétition reine, à huit journées de la fin du championnat.