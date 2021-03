Mercato: Haaland et Mbappé enflamment encore la presse espagnole

Les journaux catalan et madrilène Sport et Marca s’enthousiasment à l’idée que le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland puissent arriver en Espagne cet été.

"Deux étoiles et un destin". Kylian Mbappé fait face à Erling Haaland en Une de Marca, ce samedi. Les deux joueurs sont appelés à devenir les meilleurs de leur génération et à marquer leur époque. Ils ont aussi en commun d’être courtisés par les meilleurs clubs du monde entier, dont le Real Madrid, qui devrait entamer "une profonde reconstruction de son effectif pour la saison prochaine", annonce Marca. Les deux joueurs sont les objectifs du club pour la saison 2021-2022, deux étoiles émergentes dont le Real a besoin pour lancer la suite de son projet. Mais pour cela, la réalité économique doit elle aussi évoluer, sinon le rêve ne sera pas permis.

Une myriade de prétendants pour le phénomène Haaland

Le journal catalan Sport n’est pas en reste concernant le prodige Haaland et annonce "une guerre des millionnaires". La signature du Norvégien n’est pas seulement une priorité pour le Real, elle est aussi une nécessité pour son rival, le Barça, qui devrait toutefois faire face à la concurrence de cinq grands clubs européens, précise toutefois Sport: le Real Madrid, bien sûr, mais aussi Manchester City, le Bayern, Manchester United et enfin Chelsea. Tous ont, d’une façon ou d’une autre, fait part de leur intérêt à Mino Raiola pour ce transfert, bien qu’il ne soit pas dit que cela puisse se concrétiser cette année, ni même la suivante.

L’économie du football et de ses géants a été mise à mal par la pandémie de Covid-19, avec plusieurs milliards d’euros de manque à gagner pour les clubs et des perspectives inquiétantes pour l’avenir. En Espagne comme ailleurs, la tendance actuelle est plus au dégraissage et aux réductions de salaires qu’aux folies dépensières, notamment à Barcelone, où le club de football est mal en point. Mais Sport soutient que l’opération, si elle est difficile, n’est pas impossible. Et que le président Joan Laporta, fraîchement élu, voudra envoyer un message à ses rivaux européens. Quoi de mieux, pour cela, que de recruter l'une des plus belles promesses de sa génération ?