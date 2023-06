Mercato: Habib Beye va rester l'entraîneur du Red Star

Contrairement à la tendance qui se dessinait en fin de saison dernière, Habib Beye va honorer sa dernière année de contrat en tant qu'entraîneur du Red Star, en National.

Par un tweet publié ce samedi matin, le Red Star a confirmé Habib Beye en tant qu'entraîneur la saison prochaine. Pourtant, fin mai, l'avenir du technicien de 45 ans semblait s'écrire bien loin du stade Bauer, comme le rappelle Le Parisien. Malgré un contrat (prolongé la saison dernière) qui courait jusqu'en 2024, l'ex-international sénégalais (44 sélections entre 2001 et 2008) aurait pu se diriger vers un club de Ligue 2, seulement, le FC Sochaux-Montbéliard et l'Amiens SC n'ont pas retenu sa candidature.

Le Red Star, sous l'impulsion du président Patrice Haddad et du directeur sportif Reda Hammache, s'était activé en coulisses pour pallier un éventuel et probable départ d'Habib Beye. Plusieus profils avaient alors été étudiés pour lui succéder, révèle le quotidien francilien : Fabien Valéri (Chambly) - qui avait en plus les faveurs d'une partie de la direction -, Karim Mokeddem (Saint-Brieuc) et Laurent Peyrelade (ex-Rodez).

La montée en Ligue 2 pour sa troisième saison ?

Finalement, Habib Beye honorera donc sa dernière année de contrat avec le club audonien. Il devra trouver un nouvel adjoint puisque le précédent, Pierre Sage, a été nommé à la tête du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, dix-huit mois après avoir quitté les U16 des Gones pour devenir adjoint à Saint-Ouen.

Sous l'égide d'Habib Beye, le Red Star a terminé 11e de National en 2021-2022 (après avoir pris les rênes en septembre en remplacement de Vincent Bordot) puis 3e en 2022-2023, à seulement deux points de Dunkerque et Concarneau, les deux promus en Ligue 2.