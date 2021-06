Norvège: Sorloth signe le post le plus commenté pour un footballeur sur Instagram

Attaquant du RB Leipzig, Alexander Sorloth a reçu plus de trois millions de commentaires sous son dernier post Instagram. Tous émanent de supporters de Trabzonspor, qui rêvent de son retour.

Habituellement, Alexander Sorloth récolte entre 2.000 et 3.000 commentaires sous ses publications Instagram. Un peu plus quand il pose avec un certain Erling Haaland, son compère d'attaque en sélection norvégienne. Rien de comparable, toutefois, avec son dernier post, qui donne l'impression d'avoir affaire à une star internationale. En deux jours, il a déjà reçu 3,2 millions de commentaires, faisant de ce post le plus commenté de l'histoire pour un joueur de football. Tous émanent de supporters turcs. Et ils écrivent tous plus ou moins la même chose : "Come to Trabzonspor".

"Trop, c'est trop"

La raison ? Ces derniers jours, certains médias ont évoqué un intérêt de Trabzonspor pour Sorloth, déjà passé par le club turc, où il a laissé un excellent souvenir avec ses 33 buts inscrits en 49 matchs disputés lors de la saison 2019-2020. Ces rumeurs n'ont évidemment pas échappé aux supporters de Trabzonspor, qui se sont alors mis en tête de le bombarder de messages sur les réseaux sociaux pour le convaincre de revenir en Turquie. Un enthousiasme un peu trop prononcé pour Sorloth, qui a fini par faire part de son ras-le-bol sur Twitter.

"Salut les fans de Trabzonspor. J'apprécie votre amour et votre soutien, mais arrêtez de m'appeler et de m'envoyer des messages. Cela rend ma vie très stressante. Trop, c'est trop", a-t-il commenté ce jeudi. Arrivé l'été dernier à Leipzig pour un montant estimé à 20 millions d'euros, Sorloth est sous contrat jusqu'en 2025.

