Dortmund: le beau geste d'Haaland, qui échange son maillot avec l'arbitre pour sa dernière

Joli geste au Signal Iduna Park ce samedi: à l'issue de la dernière journée de Bundesliga entre Dortmund et Leverkusen (3-1), l'arbitre central Manuel Gräfe, qui officiait pour la dernière fois, a demandé son maillot à Erling Haaland. Le Norvégien a accepté... et même pris la pause avec l'officiel.

On le dépeint souvent froid ou arrogant. Ce samedi, c'est une autre image qu'a laissé filtrer le troisième meilleur buteur de Bundesliga (27 buts en 28 matchs) Erling Haaland, après la victoire du Borussia Dortmund face au Bayer Leverkusen lors de la 34e journée.

Au coup de sifflet final, le "cyborg" norvégien a vu l'arbitre central Manuel Gräfe se rapprocher de lui. Pas pour lui parler d'un fait de match ou d'une situation litigieuse, non. L'officiel allemand disputait le dernier match de sa carrière et voulait demander, pour l'occasion, le maillot du joueur de 20 ans.

Sur une vidéo captée par les caméras présentes au Signal Iduna Park, on voit Haaland d'abord amusé avant de retirer son maillot pour en faire don à l'arbitre international. En contrepartie, comme le veut la coutume, Gräfe lui a donné le sien, un maillot noir du plus bel effet. Les deux hommes ont ensuite immortalisé la scène devant les photographes. Et, visiblement, cette petite scène a bien plu à celui qui a encore inscrit un doublé pour clôturer une saison incroyable (41 réalisations en 41 matchs).