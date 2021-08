Mercato: Harit est déjà à l'OM, Caleta-Car pas chaud pour Wolverhampton

Son recrutement n'a pas encore été officialisé, mais Amine Harit a déjà rejoint l'OM. Le milieu de terrain de Schalke 04 s'est entraîné ce lundi avec le club phocéen. Dujan Caleta-Car lui n'est pas motivé par un transfert à Wolverhampton.

Amine Harit est en passe de rejoindre définitivement l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de Schalke04 se serait même déjà engagé sous la forme d’un prêt, qui n’a pas encore été officialisé par le club phocéen. Ce qui n’a pas empêché le milieu de terrain de 24 ans de commencer à s’entraîner ce lundi à la Commanderie. Le profil de l’ancien Nantais est très apprécié par Jorge Sampaoli, qui réclamait des renforts offensifs, jugeant son effectif trop court pour affronter l’enchaînement de compétitions qui les attend.

L’arrivée du dribbleur marocain, déjà sollicité par l’OM l’hiver dernier, ne signifie pas pour autant que le mercato de l’OM est arrivé à son terme. Le président Pablo Longoria pourrait être attentif à tout ce qui se présente afin de sauter sur les occasions de réaliser une belle affaire dans les derniers instants du mercato estival. Pour ce faire, il faudra vendre afin de renflouer les caisses.

Le dossier Kamara en stand-by

Mais, selon nos informations, Duje Caleta-Car n’est pas très emballé à l’idée de rejoindre Wolverhampton, qui propose 15 millions d'euros à l'OM. Le défenseur central croate joue la montre en attendant de voir si un autre club se manifeste. Faute d'option supplémentaire, il pourrait tout de même rejoindre les Wolves afin d'évoluer en Angleterre.

Candidat naturel au départ, le joueur disposant de la valeur marchande la plus élevée de l’effectif se nomme Boubacar Kamara. Le joueur de 21 ans est conscient de la réalité du marché et des contraintes qui pèsent sur l’OM. Il n’est pas fermé à l’idée d’un départ à un an de la fin de son contrat, mais les bons clubs ne se bousculent pas forcément, pour l’instant. Du côté de Séville, la piste menant à l'international Espoirs a pris du plomb dans l’aile.

Pour ne pas partir libre, Kamara serait partant pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire. En attendant, la situation s’enlise au rayon des départs, et cela pourrait déplaire à Jorge Sampaoli, qui estime que son effectif actuel est trop juste pour lutter en Ligue 1 et en Coupe d'Europe.