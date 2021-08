OM: "La Ligue 1 est le championnat le plus regardé aujourd'hui" selon Sampaoli

En conférence de presse ce samedi, Jorge Sampaoli s'est félicité de la victoire de l'OM face à Saint-Etienne (3-1) lors de la 4e journée de Ligue 1. Mais le technicien argentin en a profité aussi pour rappeler que son équipe a encore beaucoup de progrès à faire, d'autant plus dans un championnat très regardé selon lui.

Six jours après les incidents survenus à Nice, l'OM a offetr un superbe spectacle à ses supporters présents dans les tribunes du Vélodrome ce samedi. Le club phocéen a signé une belle victoire face à Saint-Etienne (3-1) lors de la quatrième journée de Ligue 1. Alors que le score du match à l'Allianz Riviera a été stoppé et n'a pas été comptabilisé encore dans le classement, l'équipe de Jorge Sampaoli compte donc 7 points en 3 journées.

Face aux Verts, dans une ambiance électrique au Vélodrome, les recrues de l'OM se sont en tout cas illustrées. Mattéo Guendouzi a ouvert le score après moins de 25 minutes de jeu, pour son premier but sous les couleurs de l'OM, lui peu habitué à marquer. Gerson l'a imité ensuite pour redonner l'avantage à son équipe en début de seconde période (51e). Cengiz Under a inscrit lui le but du break (68e), pour confirmer la supériorité des Phocéens.

En conférence de presse, malgré le succès, Jorge Sampaoli a noté les axes d'amélioration pour son équipe. "Maintenant, il faut solidifier notre idée de jeu. C'est une équipe totalement nouvelle, en construction, a expliqué le technicien argentin. Et on sait très bien que chaque match a son exigence. La Ligue Europa va débuter, avec notre tirage, cette exigence sera extrême."

"Un championnat extrêmement compétitif"

Ce vendredi, le tirage au sort de la Ligue Europa a réservé un groupe compliqué pour l'OM avec Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. Après la trêve internationale, Marseille devra d'ailleurs se rendre en Russie, le 16 septembre, quatre jours après un déplacement en championnat à Monaco.

"Ensuite, l'amélioration de l'équipe doit être générale mais bon, nous venons de commencer. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans tous les aspects footbalistiques. C'est un championnat extrêmement compétitif, le championnat le plus regardé aujourd'hui, a assuré Sampaoli. C'est vers cette trajectoire qu'il faut tendre d'autant plus que nous débutons un processus pratiquement de zéro."

Le transfert de Lionel Messi au PSG a certainement braqué un peu plus les projecteurs sur le championnat français, alors que les débuts de l'ancienne gloire du Barça sont attendus ce dimanche à Reims. Mais au classement du coefficient UEFA, la France a connu une mauvaise nouvelle cette semaine, dépassée par le Portugal pour la 5e place. A l'OM et aux autres représentants de confirmer la nouvelle dynamique de la Ligue 1 cette saison en Europe.