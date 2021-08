OM: visite médicale et signature imminente pour Harit

Amine Harit est arrivé ce samedi à Marseille et a déjà rencontré plusieurs joueurs et dirigeants de l'OM après la victoire contre Saint-Etienne (3-1). Le milieu offensif marocain va passer sa visite médicale dimanche et s'engagera ensuite en provenance de Schalke 04 sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Six jours après les incidents de Nice-OM, le club phocéen a retrouvé le sourire et la victoire contre l'ASSE samedi soir. Devant son public du Vélodrome, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli a sorti une solide prestation et a remporté sa deuxième victoire de la saison en L1 (3-1). Toujours au rayon des bonnes nouvelles, Marseille va enregistrer ce dimanche l'arrivée d'une nouvelle recrue pour renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato

Selon les informations de RMC Sport, Amine Harit va bien s'engager avec la formation du sud de la France. L'international marocain aux 11 sélections est arrivé à Marseille ce samedi. Mieux, le joueur de 24 ans a déjà rencontré les dirigeants de l'OM et certains joueurs de l'équipe première après le succès contre les Verts. L'ancien du FC Nantes doit passer sa visite médicale ce dimanche avant de signer son contrat.

Harit arrive en prêt, Ounas ne viendra pas

Arraché à Nantes, son club formateur, contre environ huit millions d'euros en 2017, Amine Harit a connu un passage mitigé à Schalke 04. Auteur de trois et sept passes décisives dès sa première saison en Bundesliga, le Marocain a ensuite alterné les bonnes prestations et les saisons ratées.

Titulaire indiscutable outre-Rhin, le milieu offensif n'a ainsi pu empêcher la relégation de son club en deuxième division au terme d'une campagne 2020-2021 décevante aussi bien collectivement qu'individuellement (deux buts et cinq offrandes).

Suivi depuis plusieurs mois par l'OM, Amine Harit va revenir en Ligue 1 via un prêt avec option d'achat. Avec la signature d'un joueur capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur un côté, Jorge Sampaoli tient donc le quatrième joueur qu'il souhaitait intégrer à sa rotation. L'entraîneur argentin dispose désormais de Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Luis Henrique et Amine Harit.

La signature imminente de l'ancien meneur de Espoirs met également fin au dossier Adam Ounas. Pressenti pour rejoindre l'OM depuis quelques jours, l'Algérien de Naples ne viendra pas. Cette piste est désormais enterrée du côté de Marseille.