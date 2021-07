Mercato: Henderson dans le viseur du PSG selon la presse anglaise

Selon la presse britannique, un départ estival du capitaine de Liverpool, Jordan Henderson (31 ans), n'est pas à exclure. Deux clubs seraient notamment intéressés par le milieu international anglais: l'Atlético de Madrid et... le PSG.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG va-t-il attirer dans ses filets un autre chouchou d'Anfield? Si l'on en croit la presse britannique, c'est une possibilité. The Athletic et le Daily Mail, qui font ce lundi un point sur la situation de Jordan Henderson (31 ans), évoquent ainsi un intérêt du club français pour le milieu de terrain anglais.

Capitaine emblématique de Liverpool, Henderson est sous contrat jusqu'en 2023, et semblait parti pour terminer sa carrière chez les Reds. Sauf que sa prolongation se fait attendre, et que le dossier n'avancerait plus du tout. Si bien que les dirigeants de Liverpool envisageraient aujourd'hui de le vendre.

Pochettino apprécierait son profil

Jürgen Klopp n'aurait aucune envie de laisser son capitaine partir, le public non plus, mais le club voudrait justement s'éviter un scénario à la Wijnaldum, parti libre au Paris Saint-Germain.

Au courant de cette situation, plusieurs cadors surveilleraient le dossier avec attention. Notamment deux: l'Atlético de Madrid et donc le PSG. The Athletic et le Daily Mail expliquent que le coach parisien Mauricio Pochettino est très fan du joueur, qu'il a souvent affronté lorsqu'il était sur le banc de Tottenham.

Reste qu'aucune action concrète n'est évoquée à l'heure actuelle, et que le milieu de terrain parisien est déjà très, très fourni, avec Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha, ou encore Danilo Pereira.