Mercato: Wijnaldum veut "essayer d'écrire l'histoire" avec le PSG

Première recrue estivale du PSG alors que son arrivée a été officialisée ce jeudi après-midi, Georginio Wijnaldum se tient prêt à faire ses débuts avec le club parisien. Au micro de PSGTV, le Néerlandais a affiché ses ambitions et vient à Paris pour "essayer d'écrire l'histoire".

Le PSG tient sa première recrue estivale. Ce jeudi après-midi, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de Georginio Wijnaldum. Le milieu néerlandais a paraphé un contrat de 3 ans, le liant au PSG jusqu'en juin 2024.

Libre de tout contrat alors qu'il n'a pas prolongé son aventure avec Liverpool, Wijnaldum débarque au PSG avec de grandes ambitions. Au micro de PSGTV, le Batave a donné ses premiers mots en tant que joueur parisien depuis les Pays-Bas, où il prépare actuellement l'Euro avec sa sélection.

"Je suis très heureux de pouvoir rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain ! C'est évidemment un club avec de très bons joueurs, un bon manager à qui j'ai parlé avant de rejoindre le club et que je connais bien. C'est un club qui joue pour soulever des titres, pour gagner, donc je suis vraiment, vraiment impatient de rejoindre l'équipe", a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.

"Je suis prêt pour un nouveau défi", lance Wijnaldum

Après avoir longtemps sillonné la première division néerlandaise et la Premier League, 'Gini' Wijnaldum s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au PSG avec lequel il va découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture. Un challenge qu'il s'estime "prêt" à affronter.

"Je suis prêt pour la Ligue 1. Vous savez, j'ai déjà été transféré dans un autre pays lorsque je jouais aux Pays-Bas et que j'ai découvert la Premier League. Mais c'était bien parce que j'avais déjà joué pendant de nombreuses années en Hollande et parfois, vous êtes prêt pour un nouveau défi. Et je pense qu'en ce moment, je suis prêt pour un nouveau défi et aussi pour un nouveau championnat. Donc je suis prêt et je suis prêt à relever le défi en France. J'ai hâte d'y être, mais aussi de disputer les matches de Coupe et, bien sûr, participer à la Ligue des champions !"

Le milieu néerlandais est impatient de venir à la rencontre des supporters du PSG au Parc des Princes et se tient prêt à leur apporter beaucoup de titres : "Mon message aux fans est que je suis heureux de rejoindre votre club, je suis heureux de venir jouer pour vous et je promets que tant que je jouerai pour le Paris Saint-Germain, je donnerai tout ce que j'ai, je ferai de mon mieux chaque jour, je m'entraînerai dur et j'essaierai de m'améliorer en tant que joueur et j'espère, en croisant les doigts, que nous pourrons vous apporter beaucoup de titres et j'espère que je pourrai aider l'équipe à les apporter aux fans."