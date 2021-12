Mercato: Ibrahimovic a conseillé à Mbappé de quitter le PSG pour "un club plus structuré"

Entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a fait le bonheur des supporters du PSG. Aujourd’hui à l’AC Milan, le buteur continue de s’impliquer dans certains dossiers de son ancien club. Dans un entretien au Corriere della Serra, le Suédois confie avoir conseillé à Kylian Mbappé de partir.

Auteur de 156 buts durant son passage de quatre ans au PSG, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) est considéré par beaucoup comme une légende du club parisien. Ce n’est pas pour autant que le buteur va forcément agir dans l’intérêt de son ancien club sur certains dossiers chauds.

Dans une interview accordée au Corriere della Serra avant la parution de son livre, le Suédois révèle même avoir conseillé à Kylian Mbappé de partir: " C'est vrai (que je lui ai conseillé de quitter Paris). Mbappé a besoin d'un environnement plus structuré, comme celui du Real Madrid". L’ancien attaquant de Monaco était décidé l’été dernier à partir chez les Madrilènes, mais les dirigeants parisiens avaient refusé les offres par le club de Florentino Perez.

Le Milanais affirme toutefois aussi avoir conseillé au président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi... ne pas laisser partir Mbappé: "Mais ensuite, j’ai dit au président du PSG de ne pas le vendre", affirme le Suédois. Une démarche assez paradoxale que l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas expliquée.

"J’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez"

En octobre dernier, le joueur de 40 ans avait livré un entretien à Téléfoot, dans lequel il conseillait à Mbappé d’en faire plus pour devenir un meilleur joueur: "J’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu. S’il marche sur le feu, il sera encore meilleur." Tout en lui demandant de prendre en considération les critiques: "Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur, et tu deviendras meilleur."