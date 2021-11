Atlético-AC Milan: après Azpilicueta, Ibrahimovic aurait mis un coup à Savic

Après s’être fait remarquer pour son coup d’épaule contre Cesar Azpilicueta lors d’Espagne-Suède, Zlatan Ibrahimovic a bousculé Stefan Savic lors de la rencontre entre l’Atlético et l'AC Milan (1-0), mercredi en Ligue des champions.

C’est une action de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et l'AC Milan mercredi soir (0-1) qui est passée inaperçue mais qui a été repérée par le média espagnol Marca. En fin de rencontre, après un corner, Zlatan Ibrahimovic aurait bousculé Stefan Savic. Sur les images, l'action n'est pas très claire mais il est vrai qu'il y a contact. Quelques secondes plus tôt, le buteur milanais était au duel avec Koke et sa main traînait déjà dans la zone du visage de son adversaire.

Le geste de Zlatan sur Savic © Capture écran LDC

Le précédent Azpilicueta

Un geste qui rappelle, en version moins brutale certes, celui du Suédois contre Cesar Azpilicueta lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre l’Espagne et la Suède (victoire des Espagnols 1-0).

Face à la Roja, Zlatan Ibrahimovic avait donné un gros coup d’épaule au défenseur espagnol, dans la surface de réparation, alors qu’un corner allait être tiré, et avait écopé d'un carton jaune.

Quelques jours plus tard, le Suédois avait d’ailleurs complètement assumé son geste: "Je l'ai fait exprès. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'il a fait quelque chose de stupide à mon coéquipier. C'était stupide mais je l'ai quand même fait pour qu'il comprenne: 'Put***, tu ne fais pas ça. Tu n'as pas les couilles de le faire contre moi. Mais je vais te montrer ce qui se passera si tu le fais avec moi'. C'est pour ça que je l'ai fait", a déclaré l’attaquant de 40 ans dans les colonnes du Guardian.

Ibrahimovic a malgré tout été sanctionné pour ce geste: il sera suspendu pour le premier match des barrages pour le Mondial, en raison d'une accumulation de cartons jaunes.