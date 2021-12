Ligue 1: le groupe du PSG contre Nice, avec Messi et le retour de Verratti

Ce mercredi, le PSG recevra l’OGC Nice au Parc des Princes (à 21h), pour la 16e journée de Ligue 1. Le leader du championnat pourra compter sur Lionel Messi et Leandro Paredes, initialement annoncés incertains. Une semaine après sa blessure, Marco Verratti fait son retour dans le groupe.

Avec quatre victoires consécutives en Ligue 1, le PSG compte actuellement 12 points d’avance sur son dauphin Rennes. Ce mercredi (à 21h) dans leur stade, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, les Parisiens auront l’occasion de conforter encore plus leur place de leader en battant l’OGC Nice. Pour cette rencontre, l’entraîneur Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs.

Blessé peu avant le match de Ligue des champions perdu contre Manchester City (1-2), le milieu de terrain Marco Verratti est de nouveau disponible. De même pour Lionel Messi et Leandro Paredes, initialement jugés incertains pour ce match durant lequel le Ballon d’or de "la Pulga " sera présenté au Parc des Princes.

Les jeunes Edouard Michut et Ismaël Gharbi ont également été convoqués par le technicien parisien. Présent dans le groupe dimanche dernier contre Saint-Etienne, Xavi Simons n'est cette fois-ci pas convoqué.

Un groupe avec plusieurs absents

Sorti sur civière lors de la victoire (1-3) face aux Verts le week-end dernier, Neymar ne sera pas disponible pendant six à huit semaines. Touchés physiquement, Julian Draxler, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum sont indisponibles, tandis que les Espagnols Sergio Ramos et Juan Bernat sont absents sur choix du coach.