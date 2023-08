Mercato: Ihattaren fête son arrivée à Samsunspor avec les supporters... avant de planter le club turc

Libre de tout contrat après la résiliation de celui qui le liait à la Juventus, Mohamed Ihattaren devait relancer sa carrière à Samsunspor, club récemment champion de D2 turque. Mais alors qu'il était tombé d'accord pour un contrat pour quatre saisons, il a tenté de modifier les conditions au dernier moment, ce qui a cassé l'accord entre les deux parties.

Encore des problèmes pour Mohamed Ihattaren. Longtemps annoncé comme la future pépite du football mondial, le jeune Néerlandais de 21 ans ne parvient pas à faire décoller sa carrière. Après un transfert à la Juventus à l'été 2021, le joueur formé au PSV a vu son contrat être rompu par la Vieille Dame, avant qu'il ne fasse lui-même capoter son transfert à Samsunspor, champion de D2 turque.

Aucun match à la Juve, des liens avec la Mocro Maffia

Le 28 juillet dernier, la Juventus annonçait la résiliation du contrat du milieu offensif, après un total de 0 match disputé sous la tunique bianconera, tout comme lorsqu'il a été prêté à la Sampdoria pendant six mois. L'Ajax avait accepté de le prendre en prêt la saison passée avec la perspective de le relancer, arrivant notamment en surpoids après deux saisons sans jouer.

Mais son aventure ajacide fût ponctuée de déboires avec la justice, en raison de présumés liens avec la Mocro Maffia – un groupe mafieux de la diaspora marocaine aux Pays-Bas. Malgré ce contexte particulier, Samsunspor, tout juste promu en D1 turque, lui avait proposé un contrat de quatre ans. Mohamed Ihattaren s'était même rendu en Turquie cette semaine afin de s'engager avec le club et avait été chaleureusement accueilli par les supporters.

"Il voulait plus d'argent et il est parti"

Mais alors que le milieu de 21 ans semblait sur le point de retrouver le football professionnel, le transfert ne s'est pas formalisé, ayant tenté de modifier les conditions du contrat pourtant agréé par les deux parties. "Nous nous étions mis d’accord à Samsun, pour passer une visite médicale et signer un contrat. Notre club a finalement renoncé au transfert car le joueur voulait modifier les conditions précédemment convenues et a formulé des demandes difficilement envisageables", ont fait savoir les Turcs dans un communiqué.

Le président Yüksel Yildirim affirme dans une interview pour Halk Gazetesi que le camp d'Ihattaren a formulé des exigences supplémentaires à la dernière minute. "Nous nous sommes mis d'accord avec le joueur. Nous lui verserions un faible salaire pendant deux mois. Il serait payé par match jusqu'à la fin de la première moitié de la saison, parce qu'il n'est pas en forme. Il a accepté les conditions, mais le beau-père (le manager d'Ihattaren, ndlr) est entré en scène. Je pense qu'il voulait nous coincer."

Au cours de cette conversation, il aurait été informé qu'Ihattaren ne signerait pas le contrat. "Ils voulaient un salaire mensuel et exigeaient beaucoup d'argent en cas de revente. Nous n'avons pas accepté et j'ai dit : 'Tu es un joueur à problèmes, pourquoi devrions-nous te donner de l'argent si tu ne joues pas ?', a déclaré le président du club de SüperLig. J'ai dit qu'il devait accepter les conditions que nous avions convenues et qu'il devrait partir s'il ne les acceptait pas. Son manager n'a pas accepté cela, il voulait plus d'argent et il est parti. C'est une question d'argent."