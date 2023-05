Mercato: la Juventus veut virer le grand espoir Ihattaren… à la retraite dès 21 ans?

Selon certains médias italiens, la Juventus s’active pour résilier le contrat du grand espoir néerlandais, Mohamed Ihattaren (21 ans), englué dans les affaires extra sportives. Des rumeurs enflent même sur le fait qu’il mette un terme à sa carrière.

Présenté comme un grand espoir du football néerlandais, Mohamed Ihattaren (21 ans) pourrait prochainement se retrouver sans club. Selon Goal Italia, les avocats de la Juventus s’activent actuellement pour rompre le contrat du milieu de terrain néerlandais. Celui-ci, signé en 2021 en provenance du PSV Eindhoven, court jusqu’en 2025. Ihattaren n’a jamais porté le maillot des Bianconeri qui l’avaient aussitôt prêté à la Sampdoria Gênes… où il n’a jamais joué.

Menacé par la mafia

Ecarté du groupe à la Samp', il avait quitté son club dès le mercato d’hiver suivant (en janvier 2022) avant d’être envoyé en prêt à l’Ajax entre janvier et décembre 2022 (six matchs). Le milieu de terrain n’a plus disputé un match officiel depuis plus d’un an (le 6 mai 2022 face à De Graafshap). Goal Italia indique que la Juventus a tenté de fournir un soutien psychologique aux joueurs ces derniers mois avant de se résigner à mettre un terme à l’aventure du joueur, notamment pour protéger l’image du club.

Car le nom d’Ihattaren a été, ces derniers mois, davantage associé aux faits divers. En août 2022, le journal De Telegraaf soupçonnait que le joueur entretienne des liens avec la mafia. Le joueur avait démenti ces accusations mais De Telegraaf avait persisté en rapportant qu'un criminel lié à la Mocro Maffia serait arrivé au procès de l’affaire Marengo dans une voiture appartenant à Ihattaren avant que le véhicule ne soit incendié.

L'affaire Marengo concerne 17 suspects pour leur implication présumée dans des assassinats, des tentatives ou des préparatifs d'exécution, dont certains seraient des membres de Mocro Maffia, un groupe criminel d'origine marocaine opérant aux Pays-Bas et en Belgique. Des policiers auraient établi que des personnes ayant des antécédents criminels graviteraient dans l’entourage d'Ihattaren et de sa famille. Ces liens ont rattrapé le joueur sur le terrain.

En juillet 2022, Mohamed Ihattaren avait manqué le stage de pré-saison de l'Ajax en Autriche, victime de harcèlement et de menaces de la part de criminels. Le joueur avait alors été placé dans l’anonymat. Il était réapparu en novembre dernier après avoir été arrêté pour des accusations de menaces à Utrecht. L’Ajax a finalement rompu son prêt en décembre dernier. En février dernier, il a de nouceau fait parler de lui hors des terrains après avoir été placé en garde à vue pour des violences sur son ancienne petite amie.

Autant de faits divers qui poussent la Juve à vouloir mettre un terme à son contrat. Selon Goal Italia, cette décision pourrait même précipiter la fin de la carrière d’Ihattaren à seulement 21 ans.