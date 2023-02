Mercato: "Il doit venir la tête basse", Guti prévient sèchement Mbappé sur le Real Madrid

Guti, ancienne gloire du Real Madrid dans les années 2000, a lancé un avertissement très ferme à Kylian Mbappé, au cas où l'attaquant du PSG souhaiterait toujours rejoindre le club espagnol dans un futur plus ou moins proche.

La prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain l'été dernier n'a pas été digérée par tout le monde à Madrid. Guti, ancienne gloire du Real (1996-2010), a profité de son passage mercredi soir dans l'émission de télévision El Chiringuito pour adresser un message très ferme à l'attaquant français. "Il doit venir au Real Madrid la tête basse", a lancé l'ex-milieu de terrain aujourd'hui âgé de 46 ans, qui avait déjà adressé un coup de pression à la star parisienne l'an dernier.

"J'ai joué avec Zidane, j'ai joué avec Figo, j'ai joué avec Ronaldo..."

"Après la vilaine chose qu'il a faite au club, il faut qu'il gagne tout, a-t-il aussi prévenu. Et qu'il soit un élément de plus au sein du vestiaire. (...) C'est la réalité. J'ai joué avec Zidane, j'ai joué avec Figo, j'ai joué avec Ronaldo... et c'est comme ça que tu arrives au Real Madrid. Je ne sais pas comment il vit à Paris ou comment est le vestiaire du PSG, mais le vestiaire du Real Madrid est comme ça. Sinon, ils ne voudront pas de toi à l'intérieur."

"Il faut dire à Kylian que nous pouvons signer le meilleur joueur du monde, mais que le Real le fait depuis longtemps avec d'autres, pas seulement avec lui. C'est la réalité de ce qu'est le club et de ce que vous vivez dans le vestiaire du Real Madrid. Peu importe votre nom, le grand défi est d'être le meilleur du monde au Real Madrid. Et il ne l'a toujours pas montré", a conclu Guti.

L'été dernier, le PSG avait annoncé une signature jusqu'en 2025 pour Kylian Mbappé. Mais le vice-champion du monde est en réalité engagé jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire. Une situation qui devrait inévitablement relancer les rumeurs dès cet été, à un an de la fin de son contrat ferme.