Mercato: "Il manque deux joueurs importants" au PSG, Rothen et Petit font le bilan du mercato parisien

Après la fermeture du mercato estival, le PSG s'est montré plutôt actif dans le sens des départs et des arrivées. Pourtant, Emmanuel Petit et Jérôme Rothen estiment qu'il y a des manques, notamment en défense centrale.

Avec treize arrivées et dix-neuf départs, le PSG s'est montré particulièrement actif lors de ce mercato estival, en enrôlant notamment des jeunes joueurs (Ekitike, Soler, Mukiele) et en se débarrassant de certains indésirables, que ce soit définitivement (Gueye, Areola, Kehrer) ou sous la forme d'un prêt (Draxler, Herrera, Wijnaldum, Kurzawa). Un mercato qui a notamment vu naître des tensions entre Luis Campos et Antero Henrique, les deux hommes forts du sportif.

L'échec Skriniar

Avec quelques ratés, notamment l'arrivée de Milan Skriniar, le club de la capitale n'a pas su cocher toutes les cases selon Jérôme Rothen. "On a observé les demandes du club et le projet. À l'arrivée, il manque deux joueurs importants. Il ont essayé un défenseur central jusqu'au bout. Ils avient un plan B, et même un plan C, ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils y croyaient toujours pour Skriniar, qui était à un an de la fin de son contrat. Je peux comprendre le club qu'ils n'aient pas mis l'argent sur la table, a expliqué notre consultant dans l'émission Rothen s'enflamme, ce vendredi. Le problème, c'est que tu as une faille en défense centrale si jamais il y a un hic d'un joueur. Si tu continues à jouer à trois derrière, même si Danilo peut rendre des services, ce n'est pas un défenseur central. Mukiele peut le faire mais ce n'est pas un défenseur central. Il est là pour avoir une concurrence avec Hakimi sur le rôle de piston."

Un manque en attaque

Pour Jérôme Rothen, le PSG peut aussi être juste en attaque, surtout au niveau des profils de la ligne offensive à disposition de Christophe Galtier. "Messi, Neymar, Mbappé, Ekitike, ce ne sont pas des attaquants purs comme Icardi aurait dû l'être. C'est pour ça qu'ils avaient tenté Scamacca en début de mercato. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont dégraissé."

De son côté, Manu Petit n'est "pas inquiet" concernant la saison du PSG, ajoutant que le club de la capitale a "plutôt bien réussi son mercato, même s'il y a eu des embûches." Le champion du monde 1998 rappelle toutefois que les champions de France seront attendus lors de la deuxième partie de saison. "Ils se sont délestés de pleins de joueurs qui étaient des boulets. Ils ont pris des joueurs très intéressants qui sont à l'encontre du bling-bling qu'on a pu voir ces dernières années. Mais il manque d'option au niveau de la défense centrale en cas de blessure et de méforme. Le plus important sera la deuxième partie de saison, donc ils ont le temps de se renforcer."