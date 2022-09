PSG: Luis Campos-Antero Henrique, une séparation inéluctable?

Alors que le mercato a refermé ses portes ce jeudi soir, les tensions au PSG entre les deux hommes forts du sportif, Luis Campos et Antero Henrique, sont désormais connues de tous.

Le Paris Saint-Germain avait un défi sur ce mercato d'été: vendre tous les joueurs jugés "indésirables" tout en se renforçant sur chaque ligne. Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes ce jeudi soir. Le bilan n’est pas forcément positif et les tensions entre les deux hommes forts du sportif, Luis Campos et Antero Henrique, sont désormais connues de tous.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Les ventes, sujets sources de crispations

Si le Paris Saint-Germain a réussi à se délester de plusieurs joueurs (une vingtaine au total), le bilan reste mitigé en interne. "Concernant le mercato, au niveau départ il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que pour acheter il fallait vendre": les mots de Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse sont en phase avec ce que pense Luis Campos. Oui, beaucoup de joueurs sont partis mais le manque de ventes sèches (un peu plus de 50 millions récupérés) est pénalisant (seuls Arnaud Kalimuendo, Thilo Kehrer, Gana Gueye, Marcin Bulka, Alphonse Aréola et quelques jeunes sont partis définitivement).

Indirectement mais de manière très claire, Antero Henrique est visé. En privé, il répond que vendre des joueurs avec des salaires importants n’est pas simple. D’autant plus lorsqu’ils sont mis dans un loft et que c’est de notoriété public que Paris veut les voir partir.

Le raté Milan Skriniar

Autre sujet de crispation: les arrivées. Peu de premiers choix, pour ne pas dire aucun, ont rejoint le club cet été. Le club a tout de même dépensé près de 150 millions d’euros, sans compter l’option d’achat quasi obligatoire d’Hugo Ekitike (35 millions d’euros). Pour le reste, Marcus Rashford, Robert Lewandowski et Bernardo Silva ne sont pas là.

La non venue de Milan Skriniar, qui avait donné son accord à Paris dès les premiers jours du mercato, est plus problématique. Une nouvelle fois pointé du doigt, l’ancien directeur sportif du PSG (2017-2019) explique qu’avec le fair-play financier, Paris pouvait difficilement accéder aux exigences de l’Inter Milan, à savoir payer 80 millions d’euros pour un joueur libre dans six mois. Le président a fini par prendre le relais dans ce dossier épineux, sans plus de succès. Un échec qui risque de laisser des traces. Notamment dans la relation entre Luis Campos et Antero Henrique.

La guerre froide

Les deux Portugais avaient pris le soin de bien définir les contours de leur relation de travail (Luis Campos cible les recrues potentielles et décide de ceux qui sont placés sur la liste des transferts, Henrique négocie avec les clubs). Dans la pratique, ils se sont parfois écartés de leur zone d’action, Luis Campos n’hésitant pas à discuter avec certains clubs en direct, quand son homologue, lui démarchait certains joueurs. Ça a pu créer des crispations de part et d’autre, si bien qu’au sein du club, certains n’imaginent pas les deux hommes poursuivre dans ce qui ressemble à une direction sportive bicéphale.

De source proche du PSG, Luis Campos n’hésite pas à pousser vers la sortie certains salariés proches d’Henrique. Ce dernier n’est pas plus inquiet que cela. Il a été nommé directement à Doha et sait à qui il doit rendre des comptes. Néanmoins, sa position est inconfortable, sans véritable allié comme peut en avoir Campos avec Galtier. D’ailleurs, au moment de se projeter vers le mercato d’hiver, le coach esquissait assez facilement le nom de Luis Campos et celui de son président. Pas un mot pour Antero Henrique.