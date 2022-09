PSG: Messi rend hommage à Herrera et Paredes après leurs départs

Leandro Pardedes et Ander Herrera ont quitté le PSG cet été. Leur ami Leo Messi a eu une pensée pour eux dans un post Instagram.

"Beaucoup de succès dans votre nouveau défi", a écrit Lionel Messi vendredi sur Instagram, à l'endroit de Leandro Paredes et Ander Herrera. Les deux milieux de terrain, argentin et espagnol, ont quitté le PSG en prêt avec option d'achat durant ce mercato d'été. Le premier a posé ses valises à Turin, le second à Bilbao.

"Beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga", a écrit Lionel Messi.

L'Argentin va toutefois rapidement retrouver Leandro Paredes, et Angel Di Maria par la même occasion. Mardi prochain, le PSG reçoit la Juventus de Turin pour son premier match de Ligue des champions.