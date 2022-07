Mercato: "Il n’est pas à vendre", Ten Hag compte sur Ronaldo à Manchester United

Dans une interview accordée à la BBC, Erik ten Hag a rappelé ce lundi qu’il comptait sur Cristiano Ronaldo pour la saison à venir. Le coach néerlandais de Manchester United se dit même impatient de travailler avec l’attaquant portugais, annoncé sur le départ.

C’est l’un des dossiers brûlants de l’été à Manchester United. Et Erik ten Hag tente de le refroidir un peu. Dans une interview accordée à la BBC, le coach des Red Devils a fait le point ce lundi sur la situation de Cristiano Ronaldo. Un an après son grand retour à Old Trafford, l’attaquant portugais (sous contrat jusqu’en 2023) est annoncé sur le départ, à l’aube d’une saison où MU ne disputera pas la Ligue des champions. Une perspective balayée par son nouvel entraîneur.

"Ronaldo n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière", explique Ten Hag, qui a répondu à plusieurs médias en ce début de semaine. Dans un entretien publié par The Athletic, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam enfonce le clou en affirmant que CR7 peut parfaitement s’intégrer à son plan de jeu.

"Ronaldo est un top joueur dans notre équipe"

"Nous voulons jouer d’une certaine manière, un top joueur peut nous y aider et Ronaldo est évidemment un top joueur dans notre équipe. Cristiano est capable de le faire. Durant sa carrière, il a tout prouvé, estime Ten Hag. Nous savons tous que Ronaldo est un grand professionnel. Il s’entraîne et il sera en forme, c’est la dernière de mes préoccupations."

A 37 ans, Ronaldo sort d’une saison prolifique avec United (24 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues). Mais son équipe ne semble pas en mesure de répondre à ses ambitions élevées. Depuis le début du mercato, son nom a été associé à de nombreuses formations, du PSG au Bayern Munich, en passant par Naples, le Barça, Chelsea et même un club d’Arabie saoudite. Sans suite jusqu’à présent. Le quintuple Ballon d’or n’a pas participé à la récente tournée des Red Devils en Asie, officiellement pour "raisons familiales".