Mercato: Ronaldo intéresse désormais l’Atlético de Madrid

Selon la presse espagnole, Cristiano Ronaldo serait dans le viseur de Diego Simeone et de l’Atlético de Madrid, quatre ans après quitté le rival merengue. Pour rappel, l’attaquant portugais est plus que jamais sur le départ, à un an de la fin de son contrat avec Manchester United.

Les semaines passent et Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United. Pourtant, les rumeurs de départ n’en démordent pas puisque c’est au tour de l’Atlético de Madrid d’être cité par AS pour accueillir l’attaquant portugais, confirmant une information sortie par ESPN la semaine dernière. La venue du joueur aurait été validée par l’entraîneur colchonero Diego Simeone.

Ronaldo partant pour rejoindre l'Atlético

De son côté, l’attaquant portugais serait intéressé pour rejoindre l’Atlético, malgré son histoire avec le rival du Real Madrid (450 buts en 438 matchs entre 2009 et 2018), considérant l’équipe comme compétitive et toujours affamé de trophées. Mais un frein empêche pour le moment un transfert: le club doit d’abord dégraisser, alors que ses finances sont dans le rouge et qu’il a déjà attiré Axel Witsel.

Depuis son arrivée en Espagne, Cristiano Ronaldo a souvent brillé contre les Colchoneros, marquant 25 buts en 37 matchs contre cet adversaire dont un en finale de Ligue des champions 2014 sans oublier un tir au but décisif en 2016 mais aussi des triplés en demi-finale en 2017 ou en huitième de finale en 2019 avec la Juventus. Pourtant, il est tombé face aux Madrilènes à ce stade de la compétition avec Manchester United la saison passée.

Une énième piste pour CR7

L’avant-centre mancunien a déjà été associé à une multitude de grands clubs européens au cours des dernières semaines (PSG, FC Barcelone, Bayern Munich, Naples, Chelsea ou un club saoudien). Pour rappel, ses états d’âme dans le vestiaire ainsi que la perspective d’une saison sans Ligue des champions le pousse à un départ, un an seulement après son come-back. Il n'a pas suivi son équipe en tournée de pré-saison en Asie, officiellement pour des raisons familiales.