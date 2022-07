Mercato: l’Ajax et Manchester United sont tombés d'accord pour Lisandro Martinez

L’Ajax Amsterdam a annoncé ce dimanche un accord avec Manchester United pour le transfert de Lisandro Martinez. Le défenseur central argentin (24 ans) va rejoindre les Red Devils, qui vont débourser une grosse somme pour s’offrir ses services.

Il ne sera pas resté longtemps loin d’Erik ten Hag. Quelques semaines après le départ du coach de l’Ajax pour Manchester United, Lisandro Martinez va faire le même trajet. Le club d’Amsterdam a annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord avec les Red Devils pour le transfert du défenseur central de 24 ans. Les deux équipes se sont entendues sur une indemnité de 57,37 millions d’euros, avec 10 millions de bonus variables supplémentaires. Un montant conséquent pour l’international argentin (sept sélections), également pisté par Arsenal, qui va donc retrouver Ten Hag en Angleterre.

L’Ajax avait déboursé sept millions d’euros pour le faire venir du Defensa y Justicia (Argentine) en 2019. En trois saisons aux Pays-Bas, Lisandro Martinez a disputé 120 matchs, pour six buts et six passes décisives (toutes compétitions confondues). Le temps de devenir une valeur sûre à l’échelle européenne, en dépannant parfois comme milieu défensif. S’il passe sa visite médicale avec succès, il s’engagera dans la foulée avec MU. La presse britannique parle d’un contrat de cinq ans, jusqu’en 2027.

La troisième recrue de l’été pour MU

Il s’agit du troisième renfort de l’été pour Manchester, après le recrutement de Tyrell Malacia, le latéral gauche de Feyenoord (15 millions d’euros), et l’arrivée libre du milieu de terrain Christian Eriksen. Lisandro Martinez va être mis en concurrence avec Raphaël Varane, Harry Maguire et Victor Lindelöf, sachant qu’Eric Bailly devrait être vendu lors de cette intersaison. Après avoir terminé sixième de la dernière Premier League (avec 57 buts encaissés), United espère afficher un visage plus solide la saison prochaine.

Avec cette opération, l’Ajax en profite pour renflouer un peu plus ses caisses. Le club batave va dépasser les 100 millions d’euros de vente depuis le début du mercato, après les départs de Ryan Gravenberch au Bayern Munich (18,5 millions d’euros) et Sébastien Haller au Borussia Dortmund (31 millions d’euros).