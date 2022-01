Mercato: "Il reste à la Juve", Allegri scelle l’avenir de Morata, qui n'ira pas au Barça

Annoncé vers le FC Barcelone depuis plusieurs jours, Alvaro Morata ne quittera pas la Juventus cet hiver. En conférence de presse, son entraîneur Massimiliano Allegri a exprimé sa volonté de voir le buteur sur lequel il compte, rester.

C’est bel et bien la fin de la piste Alvaro Morata (29 ans) pour le FC Barcelone. Envoyé du côté de la Catalogne depuis plusieurs jours, la presse espagnole affirmait que le buteur n’était pas contre une arrivée dans l’effectif de Xavi en janvier.

Mais le coach de la Juventus Massimiliano Allegri a scellé l’avenir de l’Espagnol en conférence de presse: "Morata ne part pas. Alvaro a inscrit 20 buts la saison passée. Cette saison, il en a déjà marqué sept, sans tirer les penalties ni les coups francs. C'est un joueur efficace. Dans le football, on colle une étiquette aux joueurs selon leur numéro de maillot. De par son numéro, c'est un joueur important. Et on pense toujours qu'il lui manque quelque chose. Je suis en total désaccord, je suis très content de lui."

"Je lui ai dit qu'il ne partirait pas"

"J'ai parlé avec lui, je lui ai dit qu'il ne partirait pas, a poursuivi le technicien. Sans savoir si les rumeurs sont vraies ou non. Pour le remplacer, il faudrait prendre l'un des quatre ou cinq meilleurs attaquants actuels, qu'on ne peut pas avoir. Donc Alvaro reste, fin de la discussion. Avec enthousiasme, car c'est un grand joueur. Il peut être tranquille." Les Catalans devront donc prospecter ailleurs s’ils veulent attirer un numéro 9 pour pallier le départ souhaité de Luuk de Jong en janvier.

Ce manque d’efficacité devant le but est souvent raillé par la presse. Mais Morata reste un joueur sur lequel ses entraîneurs aiment compter. La preuve avec sa place de titulaire lors de l’Euro 2021 avec l’Espagne, alors qu’il a souvent été critiqué pour ses ratés.