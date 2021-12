Mercato: le Barça aurait trouvé un accord avec Morata

En quête d'un avant-centre cet hiver, le FC Barcelone aurait fait d'Alvaro Morata sa priorité. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties selon la presse espagnole, mais l'opération est loin d'être bouclée.

Après Ferran Torres, le FC Barcelone vise un nouveau renfort durant ce mercato hivernal. Et c'est encore un attaquant espagnol qui est visé. Selon la presse catalane, Alvaro Morata plaît particulièrement à Xavi et ses dirigeants. A en croire Catalunya Ràdio, un accord aurait même déjà été trouvé entre le club blaugrana et l’avant-centre de 29 ans, qui pourrait poursuivre son tour d’Europe des grands clubs européens après avoir connu le Real Madrid, Chelsea, l’Atlético de Madrid et la Juventus Turin.

Le Barça doit convaincre l'Atlético et la Juve

Mais il reste plusieurs obstacles à lever. Il faut maintenant que le Barça s’entende avec les Colchoneros et les Bianconeri. Car Morata, prêté cette saison à la Juve, appartient toujours à l’Atlético, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023. L’opération est donc complexe. D’après Catalunya Ràdio, l’actuel cinquième de Serie A pourrait dire oui à un départ de Morata, à condition de récupérer l'ancien Lyonnais Memphis Depay dans un étonnant échange. De son côté, l’Atlético a-t-il intérêt à laisser filer Morata et à renforcer un rival pour le podium en Liga alors que les deux équipes ne sont séparées que d'un point après 18 journées ? Les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Cette saison, Morata totalise sept buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues avec la Juve. Désiré par Xavi, qui le considère comme l'un des meilleurs attaquants au monde selon le journal Sport, il serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Barça et aider le club à ne pas se mettre dans le rouge sur le plan financier.