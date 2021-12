Mercato: Morata serait en contact avec le Barça (mais l'opération est compliquée)

L’attaquant de la Juventus Alvaro Morata serait en contact avec le FC Barcelone, selon la presse espagnole. Après le Real Madrid et l’Atlético, l’attaquant de la Roja pourrait rejoindre son troisième grand club en Liga.

Le Barça après le Real Madrid, la Juventus, Chelsea et l’Atlético de Madrid? Alvaro Morata pourrait continuer son tour d’Europe des très grands clubs en rejoignant Xavi en Catalogne. L’avant-centre prêté à la Juventus serait en effet en discussions avec le club blaugrana, selon les informations de la presse espagnole.

Des discussions avancées, mais une opération complexe

La volonté de l’entraîneur du Barça paraît avant tout de trouver un remplaçant à Sergio Agüero, victime de problèmes cardiaques qui l’ont poussé à prendre précipitamment sa retraite, et Luuk de Jong, dont il souhaite se débarrasser. AS annonce que les discussions sont "bien avancées" entre le joueur, son agent et le FC Barcelone.

Une information confirmée par le journaliste Gerard Romero sur Twitter, qui nuance en rappelant que l’opération sera "complexe". Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2023, le buteur espagnol est prêté à la Juventus depuis la saison passée et jusqu’en juin prochain.

Morata serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Barça

Le quotidien madrilène annonce que l’opération serait à l’initiative de Xavi, qui aurait appelé le joueur pour prendre connaissance de sa situation. Ce à quoi Morata aurait répondu en indiquant son mal-être chez les Bianconeri, alors qu’il compte tout de même 7 buts et 18 titularisations depuis le début de saison. Et l’ancien buteur merengue serait tenté par l’expérience catalane. L'arrivée d'un autre vieux briscard, Edinson Cavani, avait aussi été envisagée ces derniers jours.

Alors qu’une signature qui irait "bien au-delà d’un prêt de six mois" est évoquée, la venue de l’international espagnol présenterait plusieurs avantages. Il serait prêt à baisser son salaire pour permettre au Barça de rentrer dans les clous du fair-play financier et pourrait d’adapter rapidement au vestiaire, alors qu’il entretient déjà de bonnes relations avec certains joueurs, dont le capitaine Sergio Busquets. Reste à savoir si Morata est prêt à se mettre les supporters du Real Madrid à dos une seconde fois.