Mercato: Ivan Ilic, ancien protégé de Tudor à Vérone, est tout proche de l'OM

Milieu serbe de l'Hellas Verone, où Igor Tudor entraînait la saison dernière, Ivan Ilic (21 ans) est proche de l'Olympique de Marseille, qui devrait ainsi réaliser un joli coup.

Son nom n'était jamais sorti jusque-là, mais Pablo Longoria a déjà montré qu'il sait travailler dans l'ombre. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, l'OM est tout proche de recruter Ivan Ilic, talentueux milieu serbe (21 ans) de l'Hellas Vérone.

Selon nos informations, rien n'est encore signé, mais le club phocéen a bien trouvé un accord pour l'arrivée du joueur jusqu'en 2028... à partir de l'été prochain. Ilic finirait ainsi la saison en Italie, avant de traverser les Alpes. Son profil plait aux dirigeants marseillais depuis un moment.

Un homme fort de Tudor la saison dernière

Formé à Nis, en Serbie, et escorté très jeune d'une belle réputation, Ivan Ilic avait été recruté par Manchester City à l'été 2017. Des Citizens qui l'avaient ensuite prêté plusieurs fois (sans le faire jouer), avant de le vendre à l'Hellas Vérone pour environ 7 millions d'euros à l'été 2021.

C'est là-bas que le Serbe s'est révélé, c'est là-bas aussi qu'il a fait la connaissance d'un certain Igor Tudor. La saison dernière, le Croate était son entraîneur en Serie A, et en avait fait un joueur majeur de son effectif. En 2021-2022, Ilic avait ainsi fait 34 apparitions avec Vérone, pour deux buts et cinq passes.

Blessé avant le Mondial, Ilic a tout de même participé à la compétition au Qatar avec la Serbie, jouant le premier match contre le Brésil. Il affiche aujourd'hui 7 sélections en équipe A.