Mercato: "J'ai besoin de gens heureux", Guardiola laisse entendre que Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a évoqué l'avenir de Bernardo Silva, qui pourrait être proche d'un transfert au FC Barcelone. L'entraîneur catalan a admis que son milieu de terrain pourrait partir et ne s'oppose pas à son départ.

La porte s'est ouverte. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur la situation de Bernardo Silva, annoncé sur le départ, Pep Guardiola a laissé planer le doute quant à l'avenir du Portugais à Manchester City. Le milieu de terrain, dont le nom a circulé du côté du PSG, est notamment courtisé par le FC Barcelone, qui ne peut payer son transfert sans le départ de Frenkie de Jong.

"Je ne suis pas une personne qui arrête le désir d'une personne"

"Parfois vous devez vendre, a glissé le technicien catalan en réponse à une question sur son joueur. J'ai besoin de gens heureux ici, nous essayons de le faire ensemble. J'aimerais que Bernardo continue ici, c'est un joueur très spécial dans le vestiaire. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui arrivera, arrivera. S'il reste c'est parfait, s'il doit partir c'est parce que le football est comme ça."

Habitué à laisser ses joueurs partir lorsqu'ils le souhaitent, Pep Guardiola fait preuve de compassion envers Bernardo Silva, déjà sur le départ l'été dernier. "Les joueurs ont des désirs et je ne suis pas une personne qui refuse le désir d'une personne dans la vie, affirme son entraîneur. La carrière de footballeur est si courte. Je suis une petite partie du club, je dois parler au club, ils décident et je dis ok. Je n'ai pas dit qu'il partirait. La réponse est la même que la saison dernière."

"Je ne sais pas ce qui va se passer"

''Vous me demandez chaque semaine, je dis toujours que je veux le meilleur pour les joueurs, poursuit-il. Je veux que Bernardo reste. À 100 %. Mais en même temps, si vous voulez partir, si vous avez une offre, les clubs se mettent d'accord. C'est le bon sens. C'est un joueur important, spécial, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Nous n'avons reçu aucune offre la saison dernière non plus. Bernardo est prêt, il s'entraîne bien pour dimanche."

Manchester City aurait déjà reçu une demande de transfert de Bernardo Silva selon Sport et, plus précisément, de transfert au Barça. Le club anglais le laissera partir tant qu'il y aura une offre importante et le Barça attendrait que la situation de De Jong soit résolue pour s'occuper de sa signature. Le prix du joueur pourrait dépasser 80 millions d'euros et Bernardo Silva aurait déjà trouvé un accord avec le Barça.