Mercato: "J’ai envie de retrouver un projet en France", confie Syam Ben Youssef

International tunisien (48 sélections) et ancien caennais, Syam Ben Youssef (33 ans) évoluait depuis janvier au Beroe Stara Zagora (Bulgarie). Libre de tout contrat après avoir retrouvé sa forme physique (14 matches entre janvier et mai), Ben Youssef espère désormais retrouver un club. Avec l’ambition de revenir en France.

Quelle est votre situation?

Je suis parti en Bulgarie en janvier pour enchaîner les matches, revenir bien physiquement. Je l’ai fait. Maintenant, j’aimerais bien partir sur un nouveau projet assez tôt. Je me sens bien après cette expérience, je suis arrivé pour enchaîner les matches, j’ai pu le faire. J’ai joué le barrage pour l'Europa Conference League. Tout ça me donne envie de continuer encore longtemps. J’ai faim, je suis en forme et prêt à mettre à disposition mon expérience pour relever un nouveau challenge.

>> Les infos mercato en direct

Vous souhaitez continuer en France?

Si possible, oui, en France ou ailleurs. J’ai plus de recul sur certaines choses, j’ai plus d’expérience, de calme. Je suis moins direct, plus posé. C’est ce que je peux apporter dans un groupe. J’étais un gamin en France, je voulais toujours jouer, depuis j’ai appris sur moi, mais aussi sur le football. J’ai connu beaucoup de championnats, de variétés, des cultures, des tactiques et des façons différentes d’appréhender le football. J’ai mon parcours en équipe nationale aussi, où j’ai fait la Coupe du monde 2018. J’ai voyagé, je suis m’adapter, je veux apporter mon expérience. J’ai ce plaisir qui est revenu et qui va durer longtemps.

Vous aviez perdu ce plaisir

Quand je suis parti de Caen, j’ai perdu du plaisir oui. Je suis parti en me disant que ma carrière était faite et j’ai voyagé avec le football ensuite. Puis la COVID est arrivé… Ca m’a vraiment mis un coup et j’ai voulu continuer. Aller en Bulgarie pour me refaire physiquement est une preuve que je veux jouer et prendre du plaisir.

Un projet en Ligue 2, ça vous interesse?

Il faut s’assoir, parler, voir le projet, mais bien sûr que ça m’intéresse. Je sais ce que je peux apporter à un club. Mon objectif, c’est de servir le club et de me donner à fond, en ayant confiance en moi. Si je peux le faire en Ligue 2 ça serait bien pour moi et pour le club.