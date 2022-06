Mercato: deux nouveaux noms associés à l'OM au poste de milieu de terrain

Selon la presse italienne et espagnole, l'OM multiplie les pistes au poste du milieu de terrain. Miralem Pjanic pourrait débarquer en prêt du FC Barcelone et Pablo Longoria surveillerait la situation de Francis Coquelin, actuellement à Villarreal.

Les noms pour le futur milieu de terrain de l'OM se multiplient. Si Boubacar Kamara va rejoindre Aston Villa, quittant libre son club formateur, Marseille va devoir recruter dans l'entrejeu. L'option d'achat pour Mattéo Guendouzi a déjà été levée mais de nouveaux joueurs devraient arriver.

Selon Tuttosport, Miralem Pjanic serait sur les tablettes de l'OM. L'ancien joueur de l'OL reste sur un prêt à Besiktas, où il n'a pas particulièrement brillé. Le milieu bosniaque appartient toujours au FC Barcelone, qui serait disposé à le prêter gratuitement, à condition que le club de Pablo Longoria prenne en charge une très grande partie du salaire du joueur.

Pablo Longoria entretient de bonnes relations avec Mateu Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone. De quoi faciliter l'arrivée de Miralem Pjanic, qui aurait l'occasion de se relancer, à 32 ans, dans un championnat qu'il connaît bien entre 2007 et 2011. Le joueur formé au FC Metz n'est pas la seule cible de l'OM.

Sampaoli apprécie le Brésilien Danilo

Francis Coquelin serait aussi dans le viseur de l'OM, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Villarreal. Le média espagnol Relevo, qui publie l'information ce dimanche, ne détaille pas le montant de la potentielle transaction pour le milieu défensif de 31 ans. L'OL surveillerait aussi la situation de l'ancien joueur d'Arsenal.

Selon nos informations, Jorge Sampaoli aimerait un joueur pour remplacer Boubacar Kamara, capable de casser des lignes, d’être très technique et d’avoir une vision de jeu. L’Argentin a été très satisfait de Boubacar Kamara, mais dans un profil plus défensif. il souhaiterait un profil plus ‘maestro'. Si Pablo Longoria apprécie Jordan Veretout, qui est estimé à 15 millions d'euros, le technicien rêverait de Danilo. Le joueur brésilien de 21 ans évolue à Palmeiras, qui aimerait le conserver après une belle saison.