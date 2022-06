Equipe de France en direct: Deschamps confirme que Mbappé pourra jouer contre la Croatie

Il faut sauver le soldat Griezmann. Le joueur de l'Atlético de Madrid a encore connu un match galère ce vendredi, lors du nul entre l'équipe de France et l'Autriche (1-1) pour la troisième journée de la Ligue des nations. D'autant plus visible que Kylian Mbappé, entré à sa place en deuxième période, a changé le cours de la rencontre, notamment en égalisant.

En zone mixte, Karim Benzema a pris la défense de l'ancien Barcelonais : "Je ne suis pas là pour juger untel ou untel. Nous, on est là pour aider tous les joueurs, peu importe qui marque ou ne marque pas. L'essentiel, c'est de continuer à travailler. De toute façon, à un moment, il va marquer. On n'est pas là pour dire que cela fait tant de match qu'il n'a pas marqué... moi je ne vois pas les choses comme ça. J'espère pour lui, et nous aussi, qu'au prochain match il marquera ou fera une passe décisive. Pour moi, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut regarder, il faut regarder les autres choses qu'il fait. Il fait beaucoup de replacements défensifs, il aide à chaque fois l'équipe."