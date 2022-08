PSG: A l'heure de la reprise, la situation autour de Kheira Hamraoui est toujours aussi floue

Alors que les féminines du PSG débutent officiellement leur saison dimanche avec le trophée des championnes face à l’OL, la situation autour de Kheira Hamraoui, sous contrat jusqu’en 2023 mais poussée vers la sortie par son club, est très complexe.

Après un Euro record achevé par le sacre des Anglaises et une demi-finale historique pour les Bleues, la saison reprend ses droits en France avec le trophée des championnes entre les Lyonnaises, championnes de France, et les Parisiennes, lauréates de la Coupe de France, au stade Marcel Tribut de Dunkerque (dimanche à 21 heures). Un premier choc très attendu entre les deux mastodontes du football féminin français, qui s’étaient déjà croisées lors de la première édition de la compétition, disputée en 2019 et remportée par l’OL aux tirs au but (les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées en raison du Covid, ndlr).

À l’aube de l’exercice 2022-2023, qui se concluera par la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande, les regards sont tournés vers le PSG, qui sort d’une saison explosive en coulisse après la révélation de l’affaire Kheira Hamraoui, agressée en novembre par deux individus avec une barre de fer.

En conflit avec Katoto et Diani

Revenue sur les terrains fin janvier avec son club et convoquée avec l’équipe de France en février (elle était absente à l’Euro, ndlr), l’ancienne barcelonaise ne semble plus en odeur de sainteté du côté du PSG, où plusieurs cadres, dont Katoto et Diani, n'ont jamais hésité à soutenir publiquement Aminata Diallo, placée en garde à vue sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. La meilleure buteuse de l’histoire du club de la capitale a même clairement indiqué qu’elle ne souhaitait plus jouer avec sa coéquipière.

Pourtant, “MAK” a prolongé (et s'est gravement blessée) et Kheira Hamraoui est toujours là. Sous contrat jusqu’en 2023, la milieu de terrain ne veut pas partir et compte bien honorer sa dernière année de contrat, comme elle l’expliquait dans les colonnes de L’Équipe. “Je me tiens à la disposition du club pour la saison prochaine, comme toutes les joueuses sous contrat". En coulisse, les dirigeants lui cherchent une porte de sortie, considérant qu’elle ne fait plus partie du projet sportif.

Une chance avec Gérard Prêcheur ?

Alors que ce dossier est très complexe, Gérard Prêcheur doit s’adapter à la situation. Lors de sa présentation, le nouvel entraîneur parisien n’avait d’ailleurs pas fermé la porte à l’internationale française (39 sélections). "Pour Kheira Hamraoui, on est dans la même position qu’avec les autres joueuses. On analyse, avec mon staff, son profil. On étudie sa compatibilité avec mes orientations de jeu. Ceux qui me connaissent savent l’importance que j’accorde à l’unité, à l’esprit collectif", soulignait-il.

Avec les départs d’Aminata Diallo (fin de contrat) et de Sara Däbritz chez le rival lyonnais, le milieu du PSG semble très peu étoffé, avec seulement cinq éléments et une seule recrue, Oriane Jean-François, arrivée en provenance du Paris FC. Reste à savoir si l’expérience de Hamraoui sera utilisée dans un secteur relativement jeune où seule Grace Geyoro part avec un statut de titulaire indiscutable.

Une préparation en deux temps

Malgré toute l’incertitude autour de son avenir, Kheira Hamraoui effectue une préparation en dents de scie. Absente de la reprise à Bougival, la joueuse de 32 ans avait effectué son retour avec le groupe quelques jours plus tard. Recalée pour le stage en Espagne, où les féminines concluent leur préparation ce mardi par un match amical face à Levante, Kheira Hamraoui n’a donc participé à aucune rencontre des vice-championnes de France, qui restent sur une défaite face à Manchester United (1-0) et un nul face au Barça (1-1).

En attendant le retour en France du reste du groupe, l’internationale française s’entraîne au centre d’entraînement de Bougival avec Michel Audrain, l’entraîneur adjoint du club. Une préparation ponctuée de beaucoup d’interrogations mais très peu de réponses, alors que le PSG veut de nouveau tenir tête aux Lyonnaises en championnat et en Ligue des champions, où le club de la capitale doit passer par un barrage pour se qualifier pour la phase de groupe. En tant que têtes de série dans la voie de la Ligue, les Parisiennes connaissent leurs potentiels adversaires (Ajax Amsterdam, BK Häcken, Real Sociedad, Rosenborg ou la Roma) pour une double confrontation qui aura lieu les 20-21 septembre et 28-29 septembre.