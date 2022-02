Mercato: Joan Laporta voudrait Fekir au Barça, et serait prêt à casser la tirelire

Joueur important au Betis Séville, Nabil Fekir pourrait voir ses bonnes performances lui ouvrir les portes de grands clubs. À commencer par le FC Barcelone qui serait intéressé par les services du milieu offensif selon Sport. Une offre de 60 millions d'euros est évoquée.

En 2019, le départ de Nabil Fekir de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Betis Séville avait fait parler. Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens, ce choix paraissait surprenant, mais la réalité semble donner raison au Français.

Pour sa troisième saison en Espagne, le milieu offensif compte quatre buts et six passes décisives en Liga. Des prestations qui ont séduit Joan Laporta. D’après Sport, le président du FC Barcelone serait prêt à mettre les moyens pour l’avoir dans ses rangs l’été prochain. Une offre de 60M€ serait même en préparation. Mais le Betis Seville souhaiterait au moins 80M€ pour laisser partir le champion du monde.

Un départ loin d’être acquis

Au vu de la situation contractuelle de Fekir, la gourmandise du troisième de Liga peut se comprendre. Avec un bail allant jusqu’en 2026, suite à sa récente prolongation de contrat, Séville n’a aucune raison de faciliter les négociations avec le Barça pour son meilleur joueur.

Il faudra aussi convaincre un Fekir qui semble épanoui en Andalousie. Dans une interview avec l’UEFA en septembre dernier, le Français confiait être heureux d’être le maître à jouer du Betis: "J’aime être libre sur le terrain, l’électron libre qui tourne autour de l’avant-centre (…) Ils attendent de moi que je fasse la différence et que je sois décisif. Ils attendent aussi de moi que j’aide à la construction, à la création aussi (…) C’est un poste à responsabilité, mais j’aime ça. C’est ce qui me motive et m’enthousiasme."

Avec les venues l’hiver dernier de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré, pas sûr que Fekir puisse avoir la même liberté chez les Catalans. Surtout si Erling Haaland venait à y poser ses valises l’été prochain.