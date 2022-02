Mercato en direct: le Barça espère toujours attirer Haaland cet été

Le mercato hivernal s'est achevé le 31 janvier en Ligue 1 et dans la majorité des grands championnats européens. Mais dans certains pays comme la Suisse, tout est encore possible avant la clôture le 15 février. Plusieurs joueurs libres à la fin de saison continuent de chercher un nouveau point de chute. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont dans le direct commenté sur RMC Sport.

Le Barça à fond sur Haaland pour cet été Le président catalan Joan Laporta ne manque pas d'ambition pour reconstruire le Barça. Selon les informations de Sport, le club blaugrana ferait de l'arrivée d'Erling Haaland sa priorité pour le mercato estival. Pour y arriver, Barcelone doit préparer ses finances pour une telle opération alors que le buteur norvégien est courtisé par les plus grands clubs européens. Si le transfert du joueur de Dortmund semblait inconcevable il y a quelques mois, tout reste possible selon le journal catalan. Parmi les motifs d'espoir, Mino Raiola aurait signifié que le critère sportif garderait une grosse importance dans le choix du futur club d'Erling Haaland. L'agent du cyborg norvégien aurait même confirmé qu'une décision serait actée dès la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril.



PSG: Pochettino désiré par les joueurs... de Manchester United Mauricio Pochettino fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis son arrivée au PSG. Régulièrement annoncé du côté de Manchester United, le technicien argentin serait déjà attendu avec impatience par les joueurs du club anglais. Voilà en tout cas l'avis des cadres du vestiaires des Red Devils selon les informations du journal The Telegraph. La gestion des hommes de l’Argentin, ses antécédents dans le développement de joueurs, son style de jeu et son expérience en Premier League plaisent beaucoup à l’effectif mancunien.



Paqueta ferme sur son avenir Annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival, Lucas Paqueta pourrait rejoindre le PSG selon les dernières rumeurs. mais le milieu offensif brésilien de l'OL ne semble pas l'entendre de cette oreille. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le joueur rhodanien s'est montré assez clair: "N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi."



OL: le flop Shaqiri file en MLS Arrivé pendant l'été en provenance de Liverpool avec une flatteuse réputation, Xherdan Shaqiri n'a jamais réussi à se rendre indispensable à Lyon. Après un début de saison compliqué et malgré son but dans l'Olympico, le Suisse a été transféré par les Gones au club américain du Chicago Fire contre un montant de 7 millions d'euros.



Bordeaux: Guion priorité des dirigeants Vladimir Petkovic évincé de son poste d'entraîneur, les Girondins cherchent activement un nouveau coach pour diriger l'équipe première. Selon les informations de RMC Sport, le profil David Guion, parti l'été dernier du Stade de Reims, a été retenu par la direction. Les deux parties n'ont pas encore conclu d'accord, d'autant que Vladimir Petkovic n'a pas encore été officiellement limogé. Néanmoins, les dirigeants ont d'ores et déjà fait savoir aux autres candidats qu'ils ne seraient pas retenus.



Bonjour à tous, Le mercato hivernal est terminé en France mais l'avenir de certains joueurs continuent d'agiter l'actualité des transferts. Parmi eux, Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses convoitises et n'a toujours pas prolonger au PSG. En cas de départ de son phénomène, le club francilien aurait prévu un casting grand luxe en ciblant notamment Erling Haaland, Paul Pogba ou Lucas Paqueta.