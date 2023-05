Mercato: Jorge Mendes annonce des avancées à venir sur "des opérations très importantes"

La structure du célèbre agent portugais, Jorge Mendes, est souvent citée dans l'environnement du Paris Saint-Germain ces dernières semaines.

Le puissant agent portugais Jorge Mendes, à la tête de Gestifute, entend peser sur le prochain marché des transferts, qui s’annonce mouvementé du côté du Paris Saint-Germain. Et c’est en cela que la très récente sortie de Jorge Mendes, proche de Luis Campos, devrait intéresser les supporters et observateurs du club de la capitale. Car un certain nombre de clients de l’agent portugais ont été liés au Paris Saint-Germain ces derniers jours, de Bernardo Silva à Marco Asensio, en passant par Manuel Ugarte. Sans compter Renato Sanches, dont le PSG souhaiterait se séparer.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Certaines opérations ont déjà été évoquées"

Pisté par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain du Sporting, Manuel Ugarte, pourrait finalement prendre la direction de Chelsea, selon Record. Le club londonien, disposé à payer la clause du joueur, comme le PSG, aurait l’intention d’augmenter son offre, et d’y ajouter un bonus. Dans ce dossier, c’est la volonté du joueur qui devrait faire la différence, et celle-ci semble pencher du côté du club anglais et de la Premier League. Un premier échec cet été pour le PSG ? "Bientôt il y aura des nouvelles parce que de grandes choses vont se passer cet été, il va y avoir des opérations très importantes ! Je ne peux pas les dévoiler. Mais certaines d'entre elles ont déjà été évoquées", a déclaré Jorge Mendes, profitant d'une rencontre avec des journalistes à Viana do Castelo pour évoquer le marché européen, rapporte A Bola sur son site.

"Ronaldo ? Il reste le plus grand joueur de l'histoire"

Jorge Mendes a également profité de l’occasion pour évoquer sa relation avec Cristiano Ronaldo, qui fut longtemps le joyau de sa collection, avant leur rupture en début d’année. "Cristiano est là où il est. C'est la vie. Il est en Arabie et nous devrions tous être très reconnaissants envers Cristiano pour tout ce qu'il a fait pour le football et pour le Portugal. Il est le plus grand ambassadeur du Portugal", a-t-il déclaré, assurant qu’il entretenait toujours "une grande relation personnelle" avec le quintuple Ballon d’or: "Cristiano sera toujours dans mon cœur. C'est un joueur spécial et une personne spéciale pour moi. Tous les Portugais devraient être fiers d'avoir eu et de continuer à avoir un joueur comme lui. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie : il était et est toujours le plus grand joueur de l'histoire."