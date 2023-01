"Je veux Chelsea ou le Bayern, sinon c'est fini" : l'ultimatum de Ronaldo à Jorge Mendes avant leur séparation

El Mundo révèle les dessous de la fin de la collaboration entre Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes, intervenue en fin d'année 2022. Selon le quotidien espagnol, le quintuple Ballon d'or, en instance de départ de Manchester United, lui aurait posé un ultimatum en lui exigeant de négocier un accord avec Chelsea ou le Bayern Munich, sans quoi leur relation prendrait fin.

Cristiano Ronaldo a fait ses premiers pas dans le championnat saoudien le week-end dernier. Victorieux - mais pas buteur - avec Al-Nassr face à Al-Etiffaq (1-0), le Portugais a entamé un nouveau chapitre dans son immense carrière. Ce rebond inattendu, après son retour manqué à Manchester United, n'était pas forcément le choix numéro un du quintuple Ballon d'or, à en croire El Mundo.

>> Les infos mercato EN DIRECT

L'ultimatum de CR7 à Mendes, avant la fin d'une "relation paternelle"

Le quotidien espagnol révèle que CR7 aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de négocier un transfert vers Chelsea ou le Bayern Munich l'été dernier, sans quoi leur collaboration prendrait fin ("Bayern, Chelsea ou c'est fini"). L'absence de C1 avec Manchester United aurait été l'un des principaux facteurs poussant le joueur à trouver une porte de sortie. Cette demande a été faite avant que la star ne manque le début de la pré-saison avec les Red Devils, ce qui aurait refroidi les deals potentiels avec les deux clubs. Surtout, elle serait intervenue après que Mendes exprime au Portugais son désaccord avec plusieurs décisions prises ces dernières années, la première étant de quitter le Real Madrid.

L'ultimatum de Ronaldo témoigne de la relation compliquée entretenue par les deux hommes, notamment depuis l'interview réalisée par le Portugais au journaliste britannique Piers Morgan, le 16 novembre dernier. Un entretien lors duquel le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avait tiré à boulets rouges sur United et son manager, Erik ten Hag. Une sortie qui n'avait rien d'une bonne idée pour Mendes et qui a, selon plusieurs observateurs, précipité non seulement le départ de CR7 de chez les Red Devils, mais aussi sa chute, plus aucun gros club européen ne souhaitant lui ouvrir la porte.

Ronaldo et Mendes ont mis fin à leur collaboration en fin d'année dernière. El Mundo rapporte que "ce n'est pas seulement un contrat qui a pris fin mais bien plus : une relation paternelle, familiale et même commerciale." L'agent est en effet le parrain de l'un des enfants du joueur. CR7 se serait ensuite tourné davantage vers sa compagne, Georgina Rodriguez, et son entourage pour prendre ses décisions, ainsi que vers son manager personnel et ami proche, Ricardo Regufe, qui est celui qui a négocié le contrat en or avec Al-Nassr.