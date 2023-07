Mercato: Julien Stéphan discute avec Al Ahli en Arabie Saoudite

Libre de tout contrat depuis son départ de Strasbourg en janvier dernier, Julien Stéphan pourrait retrouver un banc en Arabie Saoudite, à Al Ahli. Un rendez-vous a déjà eu lieu entre les deux parties et le coach de 42 ans est intéressé.

Une première expérience à l'étranger pour Julien Stéphan? L'ancien entraîneur de Strasbourg, écarté par le Racing en janvier dernier, est sur les tablettes d'Al Ahli, comme annoncé par L'Équipe et confirmé par RMC Sport. Un rendez-vous entre le coach et le club saoudien a déjà eu lieu.

Il rejoindrait E. Mendy et Firmino, en attendant Mahrez et Saint-Maximin

Stéphan est emballé par le projet, alors qu'il pourrait y retrouver plusieurs grands noms comme le gardien sénégalais Édouard Mendy et l'attaquant brésilien Roberto Firmino, qui sont arrivés lors du mercato. Riyad Mahrez et Allan Saint-Maximin pourraient également débarquer cet été. "Bien évidemment que les championnats étrangers on les regarde, mais ce sont des championnats très prisés avec des tops managers", avait-il expliqué après son départ d'Alsace, affirmant être "prêt aussi à pouvoir franchir le pas de l'étranger".

Début juin, l'ex-entraîneur du Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France en 2019, avait affirmé être intéressé par l'AS Monaco. Il avait à ce moment-là réclamé "un projet si possible ambitieux, pour jouer un premier tiers de classement" ou bien "intéressant sur le plan humain et de l’émotion". Champion de deuxième division la saison passée, Al Ahli devrait avoir fort à faire la saison prochaine, face à des adversaires qui sont en train de réaliser un recrutement spectaculaire.