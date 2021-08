Mercato: Kalimuendo retourne en prêt à Lens

Arnaud Kalimuendo va retrouver Lens, où il évoluait déjà en prêt la saison passée. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec les Sang et Or au sujet de son attaquant de 19 ans.

Ce sera Lens, finalement. Lille n’aura pas eu son mot à dire. Arnaud Kalimuendo va retrouver les Sang et Or cette saison, l’option privilégiée par l’attaquant du PSG en cas de départ. Le joueur de 19 ans a participé à la pré-saison du club de la capitale, en réalisant des prestations intéressantes qui ont confirmé son potentiel.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec Paris, Kalimuendo va à nouveau être prêté à Lens, après y avoir brillamment évolué la saison passée, lors d’un passage qui aura marqué l’environnement du club nordiste. Il ne manque désormais plus que la signature du jeune attaquant avant une officialisaiton.

L'Atalanta hors-course

Avec l’équipe de Franck Haise, l’international Espoirs français a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matchs la saison passée (toutes compétitions confondues). Malgré son jeune âge et de ses modestes références au plus haut niveau, Kalimuendo a fait partie des joueurs les plus courtisés en Ligue 1. Outre Lens et Lille, Saint-Etienne est aussi venu aux nouvelles, tout comme plusieurs équipes de Serie A.

L’Atalanta Bergame, qui s’était positionnée avec une proposition ferme transmises aux dirigeants parisiens, est désormais hors-course à quelques heures de la fin du mercato, prévue ce mardi à minuit. Arnaud Kalimuendo continuera d’évoluer sur les pelouses du championnat de France. Et en particulier sur celle de Bollaert.