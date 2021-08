Mercato: Kane a séché sa reprise avec Tottenham, un bras de fer pour rejoindre City ?

Selon Sky Sports, Harry Kane (28 ans) ne s'est pas présenté ce lundi à l'entraînement de Tottenham, alors qu'il y était attendu. Un moyen de forcer un départ vers Manchester City?

La belle histoire entre Harry Kane et Tottenham va-t-elle se finir en eau de boudin? C'est possible... Pur produit et attaquant star du club de Londres, dont il a souvent été le capitaine ces dernières années, l'international anglais de 28 ans aimerait relever un nouveau challenge la saison prochaine. C'est du moins ce qu'affirme la presse britannique depuis des mois.

Fin juin, Sky Sports révélait même que Manchester City avait fait une offre de 100 millions de livres à Tottenham, soit 117 millions d'euros, pour s'attacher les services du buteur. Chelsea serait également intéressé. Sauf que depuis, rien n'a évolué. Et face à cette situation, Kane a semble-t-il décidé de forcer son départ...

Un accord verbal pour un départ, mais un président exigeant

Sky Sports, encore, explique que l'attaquant ne s'est pas présenté ce lundi matin à l'entraînement de Tottenham, alors qu'il y était attendu après avoir pris quelques semaines de vacances post-Euro. Un début de bras de fer? Le club n'a pas communiqué sur le sujet, le joueur non plus, mais c'est l'hypothèse privilégiée par les médias outre-Manche.

Sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2024, Kane aurait eu l'accord verbal de sa direction pour partir cet été, sauf que son président Daniel Levy exigerait une somme de 150 millions de livres (175 millions d'euros) pour son transfert.

L'attaquant sort d'une saison 2020-2021 à 33 buts et 17 passes en 49 apparitions, mais Tottenham n'a terminé que 7e de Premier League, et jouera au mieux la Ligue Europa Conference en 2021-2022.