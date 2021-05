Tottenham: Kane évoque son possible départ

Ému après son dernier match de la saison mercredi au Tottenham Hotspur Stadium, Harry Kane a évoqué un possible départ dans l'émission de Gary Neville. Son aventure avec les Spurs pourrait prendre fin cet été.

Harry Kane a-t-il fait ses adieux au Tottenham Hotspur Stadium, mercredi soir ? Après la défaite de son équipe face à Aston Villa lors du dernier match des Spurs à domicile cette saison, l’attaquant anglais a été le seul joueur à effectuer un tour d’honneur. Applaudi par les supporters, Kane a semblé particulièrement ému, quelques jours seulement après les révélations de la presse britannique sur ses envies de départ.

Dix ans après ses débuts avec Tottenham, le Britannique n’a pas remporté le moindre trophée, même s’il a disputé une finale de Ligue des champions et deux finales de Coupe de la Ligue anglaise. A bientôt 28 ans, il ne veut donc se fermer aucune porte. Auprès de Gary Neville dans l’émission The Overlap, il a assuré qu’il se trouvait "à la croisée des chemins".

"Je n'ai jamais dit que j'allais terminer ma carrière à Tottenham"

"Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets, a souligné Kane. Je n’ai jamais dit que j’allais terminer ma carrière à Tottenham. Je n’ai jamais dit que j’allais partir non plus." Convoité par des grands clubs européens depuis plusieurs saisons, le Britannique a toujours voulu poursuivre l’aventure à Tottenham. Pour le moment.

"Daniel Levy (président de Tottenham, ndlr) veut peut-être me vendre, a ajouté le buteur des Spurs. Il pense peut-être: ‘Si je peux avoir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas ?’ Je ne vaudrais plus ce prix-là dans deux ou trois ans." Kane reconnait en tout cas attendre une conversation avec son président.

En attendant un possible départ, Kane a encore un match à jouer avec les Spurs, face à Leicester le week-end prochain. Histoire d’aller chercher un troisième titre de meilleur buteur du championnat. Il en est actuellement à 22 buts cette saison en Premier League, à égalité avec Mohamed Salah.