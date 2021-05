Mercato: Kane veut quitter Tottenham, avant l’Euro

L’attaquant anglais de Tottenham Harry Kane a répété son souhait de quitter les Spurs cet été, selon Sky Sports. L’international anglais est sous contrat jusqu’en 2024.

Déterminés à bien terminer la saison 2020-2021, qui pourrait leur laisser des regrets, en étant européen, les Spurs de Tottenham ont également à gérer les états d’âme de leur capitaine et attaquant star, l’international anglais Harry Kane, sous contrat jusqu'en 2024. Probablement marqué par deux saisons décevantes sur le plan collectif, Tottenham n’ayant jamais été dans le coup pour jouer les premiers rôles en Premier League depuis leur finale de Ligue des champions, Kane a de nouveau fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs, révèle Sky Sports.

Harry Kane veut partir, et ce dès cet été. L’attaquant anglais, auteur de 32 buts et 16 passes décisives cette saison, a l’intention de s’en aller, mais pas forcément de quitter l’Angleterre. Sa préférence irait d’ailleurs à un club de Premier League. Et ils seraient déjà plusieurs à s’être renseignés sur son cas. D’après les informations recueillies par Sky Sports, Manchester United, Manchester City et Chelsea ont tous été en contact avec les représentants de Kane pour exprimer leur intention à son sujet.

Harry Kane s'impatiente

Toujours selon Sky Sports, les Spurs se seraient déjà renseignés sur les possibilités qui s’offriraient à eux en cas de départ de leur avant-centre. Une information qui donne une première indication sur l’état d’esprit des dirigeants anglais. Ces derniers ne semblent pas complètement hostiles à l’idée de prendre en considération la volonté de leur joyau de 27 ans. Kane n’a jamais caché que sa volonté était de remporter les plus grands trophées, ce qu’il n’a jamais pu faire avec les Spurs. Et à 27 ans, bientôt 28, le temps presse, forcément.

Tottenham est parvenu à persuader Kane de retarder ses plans la première fois, mais il lui sera beaucoup plus difficile de réussir à le convaincre cette fois-ci. D’autant plus que l’intéressé s’impatiente, énormément. Souhaitant être fixé rapidement sur son sort pour la saison prochaine, Harry Kane aurait l’intention de faire connaître sa prochaine destination à tout le monde avant l’Euro, qui débute le 11 juin. La compétition approchant à grands pas, il faut s’attendre à une officialisation dans les prochaines semaines. Tout risque de s’accélérer désormais, dans ce qui constitue déjà l’un des dossiers les plus chauds du prochain mercato.