Tottenham: Kane se dit surpris du licenciement de Mourinho

L'attaquant de Tottenham Harry Kane s'est dit surpris par le licenciement de son entraîneur José Mourinho, qu'il aurait appris dix minutes avant qu'il ne soit rendu public, lundi. C'est Ryan Mason qui assure l'intérim.

Au coeur de la tempête Super League, que le club a rejointe puis quittée en l'espace de quelques heures, Tottenham a quand même pris le temps, lundi, de licencier son entraîneur José Mourinho, avec un timing qui a surpris tout le monde. L'annonce aurait également pris de court ses joueurs, à commencer par Harry Kane, qui n'aurait eu l'information qu'au dernier moment.

Une "bonne relation" avec Mourinho

"J'ai été surpris, pour être honnête, a confié l'attaquant anglais à Sky Sports. Je suis arrivé ce matin-là et j'ai dû l'apprendre cinq ou dix minutes avant que ce soit annoncé. Je reste concentré sur la finale de League Cup, à laquelle nous nous préparons. C'est le football. J'ai connu plusieurs renvois d'entraîneurs depuis que je suis joueur, mais on ne s'attend jamais vraiment à ce que le boss soit viré..."

Arrivé il y a un an demi chez les Spurs, José Mourinho avait fait la promesse d'offrir aux supporters un trophée. Un échec qui a mené au renvoi du Portugais après trois matchs sans victoire en Premier League... et à quelques jours de la finale de League Cup (dimanche contre Manchester City). "J'avais une bonne relation avec José, assure Kane. Je lui souhaite le meilleur pour son prochain travail." Le "Special One" se serait entretenu pendant quatre heures avec son vestiaire avant de plier bagage.

Mason, "très bon" dans l'intérim

Ryan Mason, 29 ans seulement, ancien joueur du club londonien contraint à une retraite prématurée, a été nommé entraîneur par intérim par ses dirigeants. "Ryan a été très bon, a assuré Kane, son ancien coéquipier. Ça a évidemment été étrange pour lui, presque des montagnes russes. Je pense qu'il s'en est très bien sorti, il a très bien géré la situation et bien encadré les gars. Sa première victoire contre Southampton a été un super moment."

Le vestiaire devra rester mobilisé derrière son jeune meneur de troupes, s'il veut aller chercher un titre cette saison. Dimanche, Tottenham affronte Manchester City en finale de la League Cup (17h30). Cela pourrait être le baroud d'honneur de Kane auprès de ses coéquipiers, avant un potentiel départ pour de nouveaux horizons.