Mercato: Kanté, la nouvelle cible de l'Arabie Saoudite

En fin de contrat en juin avec Chelsea, N'Golo Kanté pourrait rebondir en Arabie Saoudite. Des représentants du pays du Golfe sont présents à Londres pour faire une proposition de contrat à l'international français.

Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, N'Golo Kanté va-t-il lui aussi rejoindre l'Arabie Saoudite ? Selon les informations de Fabrizio Romano, des émissaires saoudiens sont présents à Londres pour présenter une proposition officielle à l'ancien caennais, en fin de contrat en juin avec Chelsea. L'offre salariale pourrait atteindre les 100 millions d'euros par saison, incluant les droits d'image et les accords commerciaux. Al Ittihad et Al Nassr se sont montrés intéressés. L'international français a toujours donné la priorité au nouveau contrat à Chelsea, comme il l'expliquait en mai dernier.

Une saison tronquée par les blessures

Interrogé par Sky Sports pour savoir s’il voulait faire partir des plans de Chelsea la saison prochaine, l’international français n’avait pas hésité. "Oui bien sûr", avait-t-il répondu. "C’est un projet excitant pour le club avec les joueurs qui sont arrivés. Malheureusement la saison n’a pas été dans les standards de Chelsea mais tout le monde veut aller sur la voie du succès, gagner des titres. J’espère que ce club prendra de nouveau cette direction. Voyons où je serai mais j’espère que c’est la direction du club et c’est le plus important."

Gêné par ses ischios-jambiers cette saison - blessure qui lui a fait manquer la Coupe du monde - il avait repris la compétition en avril avec une équipe qui n'avait plus rien à jouer, avant de se blesser à nouveau à l'aine jusqu'à la fin de la saison.