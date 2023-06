Mercato: Kheira Hamraoui ne veut plus jouer en France après son départ du PSG

Kheira Hamraoui (33 ans) était invitée de l’After Foot sur RMC mercredi. Libre depuis son départ du PSG, la milieu de terrain vise une nouvelle aventure à l’étranger pour tourner la page de la France et son dernier passage au PSG qui l’a meurtrie.

A 33 ans, Kheira Hamraoui veut continuer à jouer au plus haut niveau. La milieu de terrain prospecte à l’étranger pour donner un nouveau rebond à sa carrière qui a pris un tournant dramatique au PSG lors de son deuxième passage entre 2021-2023. Quelques mois seulement après son arrivée, l’internationale française a été agressée; en novembre 2021, à coups de barre de fer alors qu’elle quittait en voiture un dîner avec le reste de l’équipe.

Sa coéquipière, Aminata Diallo, présente à ses côtés dans la voiture, est toujours soupçonnée d’avoir joué un rôle dans cette violente agression qui a engendré un climat délétère au sein de de l’équipe jusqu’à la fin de cette saison. Alors Kheira Hamraoui veut tourner la page une bonne fois pour toutes.

"Je n’ai plus envie pour le moment de jouer en France"

"Non, je n’ai plus envie pour le moment de jouer en France", a-t-elle confié dans l’After Foot sur RMC, mercredi. A-t-elle des contacts dans des championnats européens ou nord-amérucains? "C’est secret", ajoute-t-elle en souriant. Elle assure une chose: elle n’envisage "pas du tout" d’arrêter sa carrière.

Après son agression et les gestes de défiance à son égard de plusieurs de ses partenaires en équipe de France et en club, Kheira Hamraoui explique assure reçu de nombreuses marquent de soutiens de joueuses d’autres clubs français. "Oui, beaucoup, vraiment, insiste-t-elle. Mais aussi les joueuses du Barça. C’est là où j’ai passé les meilleures années de ma carrière (entre 2018 et 2021, ndlr). Il faut arrêter de regarder en arrière mais en tout cas, ce sont des bons souvenirs."

La joueuse, également passée par l’OL (2016-2018), a profité de son passage dans l’émission pour régler ses comptes avec les ultras du PSG, en déplorant leur comportement à son égard, et faire part de sa grande tristesse de ne pas avoir été retenue dans le groupe de l’équipe de France pour participer à la prochaine Coupe du monde (20 juillet-20 août).