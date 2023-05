PSG: Hamraoui annonce son départ et règle ses comptes avec les dirigeants parisiens

Après deux saisons plus que compliquées au PSG, Kheira Hamraoui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Si la milieu de terrain confie regretter le manque de soutien du club, elle se dit aussi fière d’être allée jusqu’au bout de son contrat.

Entre le PSG et Kheira Hamraoui, ça pouvait difficilement bien se terminer. Apparue à 14 reprises cette saison en championnat, la milieu ne prolongera pas son aventure avec les Parisiens, et est désormais libre de tout contrat. Sur les réseaux sociaux, l’ancienne Lyonnaise a annoncé son départ.

En novembre 2021, Hamraoui voit son aventure dans la capitale virer au drame après avoir été violemment agressée dans une affaire qui se trouve désormais entre les mains de la justice. L'une de ses ex-coéquipières, Aminata Diallo, est toujours accusé d'avoir été la commanditaire de ce guet-apens. L'hostilité entre les deux joueuses a rendu le climat invivable dans l'équipe et le quotidien de Kheira Hamraoui difficile à vivre.

Plusieurs mois après le déclenchement de cette affaire, Hamraoui regrette l’attitude de la direction du Paris Saint-Germain à son égard: "Cette page qui a été la plus douloureuse de toute ma carrière, se tourne aujourd'hui. Malgré deux années de tempête infernale dans un club qui m'a délaissée et qui a tout fait pour me faire partir, j'ai su faire face à cette pression au quotidien."

"À jamais Paris Saint-Germain"

Après avoir surmonté ces épreuves, Hamraoui se dit fière d’être allée jusqu’au bout de son contrat avec le PSG, et estime sortir plus forte de cette expérience traumatisante: "Je m'étais fait la promesse d'honorer mon contrat jusqu'à la fin et c'est chose faite avec fierté et courage. Aujourd’hui, je pars la tête haute ? J’ai tout donnée et me suis battue de toutes mes forces sur le terrain et pour ce club."

Malgré une relation compliquée avec les supporters et sa direction, Hamraoui a voulu "remercier les personnes du club qui ont été bienveillantes avec moi pendant ces deux années, ainsi que mes entraîneurs qui, malgré les pressions dans et à l’extérieur du club, m’ont quand même fait jouer. Je pense avoir su leur rendre leur confiance et leur soutien sur le terrain (…) À jamais Paris Saint-Germain !"

Des tensions avec les supporters

Récemment encore, Hamraoui a fait parler d’elle avec un message pointant l’attitude des supporters. Après la défaite des Parisiens contre l’OL dimanche dernier, la joueuse a interpellé les ultras via un message énigmatique : "Des insultes ; Aucune excuse !! Où sont les hommes ?? Patrick Juvet."

Soupçonnée d’avoir eu une part de responsabilité dans l’agression d’Hamraoui, Aminata Diallo avait reçu le soutien du Collectif Ultras Paris. Le groupe de supporters avait également critiqué la désormais ex-parsienne en février 2022 via une banderole: "Respecter la section féminine ! Aminata Diallo on te soutient fort, Hamraoui, à qui le tour ?" Malgré tout, Kheira Hamraoui s'en va "non pas avec tristesse, mais avec fierté."