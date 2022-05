Mercato: Klopp a refusé "plusieurs fois" le Bayern

Avant la finale de FA Cup contre Chelsea, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp a indiqué avoir reçu plusieurs offres du Bayern Munich. Il avait officié sur le banc du Borussia Dortmund avant de rejoindre Liverpool en 2015.

Pleinement engagé dans une fin de saison à enjeux multiples pour Liverpool, Jürgen Klopp a eu le temps de placer un petit scoop dans sa conférence de presse d’avant-match. À la veille de la finale de FA Cup contre Chelsea (ce samedi à 17h45), l’entraîneur des Reds révèle avoir refusé plusieurs offres du Bayern Munich, sans en préciser les dates.

"J'aurais pu gagner plus de titres dans ma vie"

"J’aurais pu aller au Bayern plusieurs fois, explique-t-il dans des propos relayés par The Athletic. J’aurais pu gagner plus de titres dans ma vie, j’en suis quasiment sûr". Sa dernière phrase montre qu’au moins une des offres est arrivée lorsqu'il était à Liverpool, ce qui est le cas depuis 2015 et son départ du Borussia Dortmund: "J’avais un contrat ici et je ne suis jamais allé au Bayern".

"Le monde n’est pas rempli de gagnants, le monde est rempli de gens qui essayent, heureusement, philosophe aussi le coach allemand. J’essaye et parfois je gagne avec d’autres personnes, ensemble. Je suis content de cela". Vainqueur de la League Cup face aux Blues, Klopp retrouve Tuchel ce samedi après-midi pour tenter de décrocher un deuxième trophée cette saison. Avant ses deux dernières opportunités de titre et la possibilité d'un quadruplé, en Premier League puis en Ligue des champions face au Real Madrid le 28 mai.