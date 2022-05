Mercato: Klopp pense que le transfert de Haaland à City va changer le mercato

Alors que Manchester CIty devrait officialiser le transfert d’Erling Haaland (21 ans) dans les prochains jours, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, pense que ce transfert va marquer un tournant dans le marché, compte tenu de la somme investie par les Citizens.

Ce n’est plus qu’une question de jours. Erling Haaland devrait officiellement s’engager avec Manchester City pour 75 millions d’euros, montant de sa clause libératoire fixée par le Borussia Dortmund. Le Norvégien aurait déjà passé sa visite médicale avec les Citizens ce lundi à Bruxelles. Un transfert majeur, qui selon Jürgen Klopp, va bouleverser le marché. "Je trouve qu'on parle déjà assez de ce transfert. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions au sujet de l'argent, mais ce transfert va entraîner (le marché) à un tout autre niveau", a estimé Klopp pour Sky Sports.

Bien que l’entraîneur allemand de Liverpool ne semble pas emballé par la somme engagée par les SkyBlues, il compte bien continuer à mener la vie dure à Manchester City: "J'ai signé un nouveau contrat en sachant que City n'arrêtera pas de se développer. Il ne s'agit pas pour City de décider si nous pouvons être heureux ou non. Il s'agit de nous et de ce que nous pouvons en faire."

Autre prétendant à Haaland, le Barça, par l'intermédiaire de Xavi, avait lui aussi pointé l'aspect financier de l'affaire. Le coach catalan avait estimé que si Haaland reliait Manchester au lieu de Barcelone, "ce sera à cause du problème financier".

Un total de 250 millions d’euros

Si l’indemnité de transfert paraît faible pour un joueur ayant son rendement compte tenu du marché actuel, Manchester City va tout de même devoir mettre la main à la poche pour s’attacher les services du "Cyborg".

Selon la presse anglaise, City devrait en effet débourser un total de 250 millions d’euros, comprenant l'indemnité de transfert, la commission aux agents et le salaire, estimé à 25 millions d’euros par an. Mais le jeu en vaut la chandelle pour l’attaquant le plus demandé du marché avec Kylian Mbappé. Auteur de 85 buts en 88 matchs avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, Haaland s’est installé comme étant l'un des buteurs les plus prolifiques d’Europe. Une caractéristique qui plaît à Pep Guardiola, toujours en quête d’un artilleur depuis le départ de Sergio Agüero en juin 2021. Les vice-champions d’Europe avaient déjà tenté de faire venir Harry Kane l’été dernier, sans succès. Le renfort d’Erling Haaland pourrait donc venir combler ce besoin sur le front de l’attaque Citizens, pour le plus grand regret de Klopp: "Si Erling Haaland va chez eux, cela ne va certainement pas les affaiblir, absolument pas."

A trois journée du terme de la Premier League, Manchester City compte trois points d’avance sur Liverpool, qui va devoir attendre le faux pas des hommes de Guardiola pour garder espoir.