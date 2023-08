Mercato: Klopp ferme la porte à double tour pour Salah, cité dans le viseur de l'Arabie saoudite

Même si Relevo assure qu'Al-Ittihad est prêt à faire de lui le joueur le mieux payé d'Arabie saoudite, Mohamed Salah ne devrait finalement pas quitter Liverpool cet été. En conférence de presse, le coach Jürgen Klopp a fermé la porte à un départ de son attaquant.

L’Arabie saoudite a décidément la folie des grandeurs. Non contents d’avoir réussi à attirer des stars mondiales comme Neymar, Karim Benzema et Riyad Mahrez pour ne citer qu’eux, les Saoudiens souhaitent encore attirer du lourd. La nouvelle cible du moment est Mohamed Salah.

Selon Relevo, Al-Ittihad est prêt à faire de l’Egyptien le joueur le mieux payé du pays. Il devancerait ainsi les 200M d’euros annuels de Cristiano Ronaldo. Mais le club saoudien devra probablement laisser tomber cette piste pour cet été. En conférence de presse ce vendredi, le coach de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé qu’il est hors de question que l’attaquant parte: "C'est compliqué de commenter des rumeurs qui viennent des médias, parce que de notre point de vue il n'y a rien, nous n'avons pas eu d'offres. Mohamed Salah est un joueur de Liverpool. Il est une pièce centrale dans notre système et ce que nous faisons. S'il y avait quelque chose, la réponse serait non. Si quelque chose arrive, je n'en sais rien et je ne pense pas que ça arrivera, ce sera un non."

Le démenti de Lovren

Ancien coéquipier de Salah chez les Reds, le défenseur Dejan Lovren (aujourd’hui à l’OL) a de son côté démenti cette information du média espagnol à l’aide d’un gif "Arrêtez de mentir." Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’Egyptien devrait donc aider son équipe à retrouver la Ligue des champions. Salah a même ouvert son compteur de buts le week-end dernier contre Bournemouth. Avant cela, l’élément de 31 ans a délivré une passe décisive contre Chelsea, lors de la première journée de Premier League.

Malgré la fin de la piste Salah, Al-Ittihad peut se vanter de disposer d’une belle équipe sur le papier. En attaque, est présent Karim Benzema qui a marqué son premier but face à Al Riyadh ce jeudi. Dans l’entrejeu, Fabinho et N’Golo Kanté ont aussi quitté l’Angleterre pour relever le challenge saoudien.