Mercato: Koeman conseille à Xavi Simons de rester une saison de plus au PSV

Buteur dimanche lors de la victoire du PSV Eindhoven contre l'Ajax (3-0), Xavi Simons continue à briller avec le club néerlandais. Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, lui a recommandé de poursuivre son aventure avec son club à l'issue de la saison, en dépit de l'intérêt de plusieurs clubs européens.

Vainqueur de l'Ajax dimanche après-midi (3-0), le PSV Eindhoven a conforté sa deuxième place d'Eredivisie derrière l'intouchable Feyenoord. Buteur sur penalty, Xavi Simons a participé au succès des siens en inscrivant sa 15e réalisation de la saison, faisant de lui le co-meilleur buteur du championnat néerlandais.

"Ce serait très bien pour lui de rester une année de plus", plaide Koeman

Depuis son départ du PSG à l'été 2022, le milieu de terrain s'épanouit sous les ordres de Ruud van Nistelrooy. Et ses prestations éclatantes n'ont pas manqué de taper dans l'oeil du sélectionneur des Pays-Bas. Retenu pour la Coupe du monde au Qatar par Louis van Gaal, le joueur de 20 ans a disputé les deux derniers matchs des Oranje sous les ordres de Ronald Koeman. Ce dernier suit de près les rencontres du prodige et n'a pas manqué, dans l'émission "Studio Voetbal" à la télé néerlandaise, de lui donner un petit conseil sur son avenir. "Je pense que ce serait très bien pour lui de rester une année de plus au PSV", a-t-il expliqué.

Sous contrat jusqu'en 2027 à Eindhoven, Xavi Simons est scruté de près par plusieurs écuries européennes, qui pourraient bouger cet été. Le PSG dispose, en outre, d’une clause de rachat estimée à 12 millions d’euros pour le rapatrier. Reste à voir quel choix fera le milieu de terrain.

Dans un entretien accordé au journal néerlandais De Telegraaf il y a quelques jours, ce dernier expliquait ne pas vouloir se précipiter avant de prendre une décision. "Je dois bien terminer la saison et nous verrons ensuite. Maintenant, il y a les matches, où il faut prouver ce que l'on sait faire. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe."

Il avait également insisté sur sa volonté de disputer la Ligue des champions, accessible aux deux premiers du classement en championnat. "Pour les joueurs, le fait de participer ou non à la C1 fait une grande différence. C'est une priorité pour moi. C'est également très important pour mon développement."