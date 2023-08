Mercato: Kolo Muani sort du silence et demande à Francfort de le laisser signer au PSG

Silencieux jusque-là, l'attaquant français Randal Kolo Muani demande clairement, ce mardi soir, à Francfort de le vendre du PSG. "Une opportunité unique pour moi", explique l'international tricolore.

Cette fois, c'est clair: Randal Kolo Muani veut signer au PSG cet été, pour rejoindre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Dans des déclarations à Sky Sport Allemagne ce mardi soir, l'attaquant français (24 ans), pisté par le champion de France mais silencieux jusque-là, demande ouvertement à Francfort de le laisser partir à Paris.

"Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les supporters très à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle, explique-t-il. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin. Cependant, ce n'est pas un secret que le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais signer à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi."

Les positions se sont éloignées entre les deux clubs

Comme expliqué par RMC Sport un peu plus tôt, les positions s'étaient éloignées entre le PSG et Francfort ces dernières heures, ce qui explique sans doute la prise de parole du joueur, qui a lui déjà un accord avec Paris. La dernière offre parisienne (70 M€ + bonus) a été refusée par le club allemand, qui réclame près de 100 millions d'euros.

Le PSG a pensé à une nouvelle offre en incluant Hugo Ekitike dans l'opération, mais l'attaquant parisien - qui a des pistes en Premier League - n'a pas trouvé d'accord contractuel avec l'Eintracht, et a repoussé les propositions du club allemand.

Arrivé libre à Francfort à l'été 2022, en provenance de Nantes, Randal Kolo Muani est lié jusqu'en 2027 avec l'actuel 7e de Bundesliga.