Mercato: Kouassi envisage de quitter le Bayern, des clubs de Ligue 1 intéressés

Selon L’Équipe, Tanguy Kouassi réfléchirait à un départ du Bayern Munich cet été. L’ancien défenseur du PSG, âgé de 20 ans, souhaiterait obtenir plus de temps de jeu après deux premières saisons timides en Bavière. Des clubs français seraient à l'affût.

Son départ reste un souvenir douloureux pour de nombreux supporters du PSG. Et depuis qu’il a quitté son club formateur, Tanguy Kouassi n’a pas vraiment donné tort à ses détracteurs. Alors qu’il montait en puissance à Paris (sa ville natale), l’ancien titi a décidé de signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich en 2020. Deux ans plus tard, le défenseur central cire le banc en Bavière. Et cette situation ne lui convient pas. Avec l’arrivée imminente de Matthijs De Ligt en provenance de la Juventus, son horizon semble bouché outre-Rhin.

Dans ces conditions, le joueur de 20 ans envisagerait un départ cet été, selon L’Équipe. Tanguy Kouassi (qui se fait aussi appelé Nianzou) devrait prochainement rencontrer ses dirigeants afin de discuter de son avenir. Il serait ouvert à un prêt ou un transfert définitif pour trouver plus de temps de jeu ailleurs.

Nice et Rennes à l’affût

L’international U20 français, représenté par Vadim Vasilyev (l’ancien dirigeant de Monaco), a fait 28 apparitions avec le Bayern depuis son arrivée (toutes compétitions confondues), dont 22 la saison passée. Le plus souvent comme remplaçant.

Julian Nagelsmann aimerait l’inclure dans la rotation au sein de sa défense à trois, avec Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et bientôt Matthijs De Ligt. Mais ce rôle ne satisferait pas Kouassi, malgré la possibilité de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2024. Plusieurs clubs européens suivraient de près sa situation. En Ligue 1, Nice et Rennes seraient notamment à l’affût pour récupérer l’ancien espoir du PSG.